Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть продолжили обваливаться

Цены на нефть продолжают падение из-за того, что в США третью неделю подряд растут запасы «черного золота». Кроме того, продолжает расти число заразившихся коронавируом в США, Китае и странах Латинской Америки.
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Контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40

ПРАЙМ04:15

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась ниже $40 за баррель

Росбалт02:59
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

BFM.ru 00:15
3,3K
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
745
Общество

За сутки в России зафиксировано 7 113 случаев коронавируса

Количество случаев коронавируса в России выросло до 613 994, за сутки увеличившись на 7 113.
Московский Комсомолец 03:34
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
242
Политика

Германская Junge Welt перепечатала статью Владимира Путина

Сегодня, 25 июня, германская газета Junge Welt опубликовала статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.
Евразия Daily 03:29
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Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Автоспорт

Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда "Формулы-1" Alpha Tauri приступила к тестовой программе на автодроме в г. Имола. Первым стартовал россиянин Даниил Квят.
CT news вчера в 20:08
Общество

Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность

Эксперты опасаются, что принятие проекта приведет к росту мошенничества и дальнейшему росту цен на "красивые" номера, которые и так достигают 1 млн руб. Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона "О связи", следует из законопроекта, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:14
1
Здоровье

В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса

Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
REGNUM 03:01
133
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
327
Общество

Началось голосование по внесению поправок в Конституцию России

25 июня началось голосование по внесению поправок в Конституцию России.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 01:12
190
Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
3,1K
Общество

Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ

Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.
REGNUM 02:06
2
Происшествия

Прекращено первое уголовное «коронавирусное» дело в России

Образцов стал первым в России фигурантом уголовного дела по статье 236 о попытке нарушить санитарно-эпидемиологические правила.
Интерфакс 03:47
Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
8
Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
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Здоровье

Врач показал легкие людей, которые переболели COVID-19

Глеб Сычугов, врач с огромным стажем, объяснил, какие изменения наблюдаются в легких человека, который пережил коронавирус.
ToDay News Ufa 03:10
Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:10
97
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Религия

Захвативший монастырь опальный священник назвал главного врага России

Lenta.ru 04:35
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
794
Общество

В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой

Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
2
Политика

У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Газета.Ru 02:35
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
7K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
2,8K
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
670
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru вчера в 14:28
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