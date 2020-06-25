Цены на нефть продолжают падение из-за того, что в США третью неделю подряд растут запасы «черного золота». Кроме того, продолжает расти число заразившихся коронавируом в США, Китае и странах Латинской Америки.

Политика МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полеты Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации. 242

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Здоровье В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса. 133

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Общество Решение Путина повысить НДФЛ одобряют более 61% граждан РФ Москва, 25 июня 2020, 09:06 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ одобряет большинство жителей России (61%) приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru. 2

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Общество В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири. 200

Здоровье Врач показал легкие людей, которые переболели COVID-19 Глеб Сычугов, врач с огромным стажем, объяснил, какие изменения наблюдаются в легких человека, который пережил коронавирус.

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