По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 923

Происшествия В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. 11

Происшествия В Воронеже возбудили уголовное дело из-за младенца-подкидыша Воронеж, 25 июня 2020, 17:41 — REGNUM Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили в полиции Воронежа, постановлении о возбуждении дела признано законным, сообщил ИА REGNUM 25 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов. 1

Общество Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве В Москве количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам вентиляции легких, снизилось на 21 процент, что является «хорошим снижением». 29

Футбол Хавбек «Наполи» Кальехон может доиграть сезон бесплатно Хавбек итальянского "Наполи" Хосе Кальехон может доиграть сезон в своей команде бесплатно. Об этом сообщает Calciomercato.it.

Экономика Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).

Общество Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов. 88

Футбол ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,6K

Футбол Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита» Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кино Кадр со съемок подводных сцен «Аватара 2» появился в Сети «Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — уточнил продюсер.

Шоу-бизнес Ксения Собчак сообщила о переломе носа Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала». 843