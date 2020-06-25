Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.
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Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Газета.Ru12:51

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00

Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05

Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

News.ru01:39

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалт07:39
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
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Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК 16:40
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Происшествия

В Воронеже возбудили уголовное дело из-за младенца-подкидыша

Воронеж, 25 июня 2020, 17:41 — REGNUM Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили в полиции Воронежа, постановлении о возбуждении дела признано законным, сообщил ИА REGNUM 25 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.
REGNUM 10:41
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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве количество пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам вентиляции легких, снизилось на 21 процент, что является «хорошим снижением».
Lenta.ru 11:59
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Футбол

Хавбек «Наполи» Кальехон может доиграть сезон бесплатно

Хавбек итальянского "Наполи" Хосе Кальехон может доиграть сезон в своей команде бесплатно. Об этом сообщает Calciomercato.it.
Газета.Ru 16:32
Общество

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
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Происшествия

В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности

Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
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Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости 12:08
Общество

Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов.
Цензуры.Нет 05:46
88
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

РИА Новости 09:03
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Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

Коммерсантъ 17:14
Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

Телеведущая Тина Канделаки в Youtube-шоу "Подруги" рассказала, что ее домогался экс-президент Грузии Михаил Саакаашвили.
Ruposters.ru 12:01
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Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
2,7K
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Футбол

ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru 14:02
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Политика

Лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке заявил о намерениях «сжечь США»

News.ru 09:54
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Политика

Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)

Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
ИноСМИ 06:18
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Футбол

Акинфеев жестко высказался о разгромном поражении от «Зенита»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 15:11
Общество

Россиян предупредили о температурных аномалиях в ближайшее время

В Гидрометцентре РФ рассказали россиянам о погоде на ближайшее время.
АБН 02:14
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Кино

Кадр со съемок подводных сцен «Аватара 2» появился в Сети

«Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — уточнил продюсер.
Телеканал 360° 11:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сообщила о переломе носа

Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
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Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском 16:39
Общество

В Севастополе Т-34 чуть не въехал в зрителей на Параде Победы

В Севастополе танк Т-34, отреставрированный специально к Параду Победы, чуть не въехал в толпу зрителей.
Дни24 вчера в 09:23
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АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
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