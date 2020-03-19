Коронавирус

ВедомостиВедомостиНефть марки Brent подорожала более чем на 13%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67. Нефть WTI с поставками в апреле торговалась по $25,22, подорожав на 19,23%.
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Цена на нефть Brent поднялась выше $29

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Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

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РБК15:54

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

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Мировые цены на нефть подскочили на 16-33%

ПРАЙМ15:10

Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском14:47
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Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей, а евро подорожал до 88 рублей.
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В направленном президенту США Дональду Трампу письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома констатируется, что, по прогнозам властей штата, в течение восьми недель на его территории новым коронавирусом заразятся более 25 миллионов человек.
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Изначально пауза была рассчитана до 4 апреля.
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Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
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Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.
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В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

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Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
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Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе

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Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

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