Коронавирус
ВедомостиНефть марки Brent подорожала более чем на 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67. Нефть WTI с поставками в апреле торговалась по $25,22, подорожав на 19,23%.
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Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей, а евро подорожал до 88 рублей.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина рассказали о коронавирусе
Дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины рассказали о методах борьбы с коронавирусом.
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Губернатор Калифорнии подготовил неутешительный прогноз
В направленном президенту США Дональду Трампу письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома констатируется, что, по прогнозам властей штата, в течение восьми недель на его территории новым коронавирусом заразятся более 25 миллионов человек.
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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
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Возобновление чемпионата Англии отложено 30 апреля
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
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Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Технологии
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса; ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в IV квартале 2020 года.
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В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом
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Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Российским туристам рекомендовали покинуть Южную Корею
Дипломат отметил, что Южная Корея пока не ввела самоизоляции в связи со вспышкой коронавируса в других странах, но вполне может пойти на это.
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Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google
Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.
Происшествия
В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом
В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, первоначальном очаге пандемии коронавируса, за сутки не выявлено ни одного нового случая инфицирования.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Дарья Мороз и Иван Рудин выступят в пустом зале «Зарядья»
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Авто
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Тольяттинская компания "ВИС-Авто", известная своими проектами на базе Lada 4x4, "засветила" новую модель - сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.