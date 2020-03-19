Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67. Нефть WTI с поставками в апреле торговалась по $25,22, подорожав на 19,23%.

Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%

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