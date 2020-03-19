Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов. Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30 процентов соответственно. Стоимость первой поднялась почти до 29 долларов, второй — до 26 долларов за баррель.
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК15:54

Цена на нефть частично отыграла падение

Эхо Москвы17:04

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

РИА Новости15:36

Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

Национальная служба новостей13:16

Мировые цены на нефть подскочили на 16-33%

ПРАЙМ15:10

Цена на нефть Brent поднялась выше $29

Газета.Ru15:08

Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском14:47
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Общество

Князь Монако Альберт II заразился коронавирусом

У князя Монако Альберта II обнаружили коронавирус. Об этом сообщается в коммюнике княжеского дворца.
Вестник Кавказа 11:22
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса с временами Второй мировой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса требует от немцев такой же солидарности, как во времена Второй мировой войны.
ФАН вчера в 19:05
Космос

Синий сверхгигант может появиться из слияния двух звезд

Выяснилось, что родоначальником взрыва стала синяя звезда-сверхгигант, которая в свою очередь была образована объединением двух звезд – красного гиганта со звездой главной последовательности.
Политическая Экспертиза 11:26
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru 20:18
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Общество

В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Аргументы и Факты вчера в 22:20
Кино

Карантин инвестора: пять фильмов о бирже и трейдерах

Повествование фильма начинается в 2005 году, когда эксцентричный менеджер хедж-фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри, которого сыграл Кристиан Бейл, обнаружил, что существовавшая тогда практика ипотечного кредитования может привести к краху рынка недвижимости.
РБК 04:50
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Энергетика

Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть

Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Газета.Ru 14:50
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Фигурное катание

Новым парнем фигуристки Радионовой стал футболист ЦСКА

Metaratings 07:37
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings 16:38
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Происшествия

Растрата в «Югре» разошлась по делам

В центральном офисе СКР в Техническом переулке следователь по особо важным делам предъявил обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала «Югры» Нине Черновой.
Коммерсантъ 19:00
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
Экономика

Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса

Правительство разработало новый антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса.
URA.Ru 21:04
Футбол

Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»

Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Спорт-Экспресс 20:03
Гаджеты

Sony назвала характеристики PlayStation 5

Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.
ФАН вчера в 16:44
Общество

Названа вероятность заражения коронавирусом от денег из банкомата

Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
Deita.ru 21:30
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий с коронавирусом

«Надо быть готовыми к любому развитию событий», — заявил президент главе Севастополя.
Красная весна 05:11
Наука

Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год

Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
Вечерняя Москва 12:41
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
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