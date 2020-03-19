Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов. Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30 процентов соответственно. Стоимость первой поднялась почти до 29 долларов, второй — до 26 долларов за баррель.
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК15:54

Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29

RT на русском15:30

Нефтяные цены ускорили рост до 10-20%

Эхо Москвы12:30

Цена на нефть Brent поднялась выше $29

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Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

РИА Новости15:36

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ13:29

Зафиксирован рост стоимости нефти Brent более чем на 12%

Национальная служба новостей13:16
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
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Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
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Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию

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Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

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На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 09:40
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По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
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В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
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Общество

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С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru 00:15
Общество

На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
РИА Новости 18:04
Армия и оружие

Эксперт объяснил конфликт между ОАЭ и Саудовской Аравией в Йемене

В интервью телеканалу «Аль-Алам» Исмаил аль-Махакри отметил, что Саудовская Аравия в последнее время поддерживала «Эр-Риядское соглашение», пытаясь стабилизировать ситуацию и удержать контроль несмотря на продолжающиеся боевые действия между ОАЭ и проправительственными силами президента Хади в Адене.
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Вручение премии «Золотая маска» перенесли из-за коронавируса

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок.
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Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
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Наука

На длину бивней нарвалов повлиял половой отбор

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На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Украины может продлить карантинный режим после 3 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 18:31
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 17 марта в 21:04
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Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»

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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
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Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

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Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
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Бритни Спирс столкнулась с травлей в Сети

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Российские туристы покидают Черногорию

Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Компания Nissan запатентовала в России название кроссовера Ariya

Компания Nissan зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак «Ariya».
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Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
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Насколько сильно упадет российский авторынок в 2020 году

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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
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Перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

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Немецкие вирусологи обнаружили новые симптомы коронавируса

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 вчера в 11:52
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