Коронавирус
РИА НовостиЦены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов. Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30 процентов соответственно. Стоимость первой поднялась почти до 29 долларов, второй — до 26 долларов за баррель.
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Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Гаджеты
Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?
Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Происшествия
Заразившиеся коронавирусом жители Хабаровского края посещали Италию
Жители Хабаровского края, у которых подтвердилось заражение коронавирусом, посещали Италию, сообщили в четверг ТАСС в Минздраве региона.
Здоровье
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Единоборства
UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Общество
Госдума предусмотрит дистанционную продажу рецептурных лекарств
Госдума вернула во второе чтение законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, сообщил РБК член комитета по охране здоровья, депутат Александр Петров.
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Общество
На Украине зафиксировали пять новых случаев коронавируса
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине возросло с 21 до 26 человек, пять последних случаев подтвердились в Черновицкой области, сообщило министерство здравоохранения страны в своем Facebook.
Армия и оружие
Эксперт объяснил конфликт между ОАЭ и Саудовской Аравией в Йемене
В интервью телеканалу «Аль-Алам» Исмаил аль-Махакри отметил, что Саудовская Аравия в последнее время поддерживала «Эр-Риядское соглашение», пытаясь стабилизировать ситуацию и удержать контроль несмотря на продолжающиеся боевые действия между ОАЭ и проправительственными силами президента Хади в Адене.
Культура
Вручение премии «Золотая маска» перенесли из-за коронавируса
Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Наука
На длину бивней нарвалов повлиял половой отбор
Политика
На Украине рассматривают вариант продления карантина из-за COVID-19
Министерство здравоохранения Украины может продлить карантинный режим после 3 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке
Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Футбол
Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Экономика
Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса
Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс столкнулась с травлей в Сети
Общество
Российские туристы покидают Черногорию
Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Авто
Компания Nissan запатентовала в России название кроссовера Ariya
Компания Nissan зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак «Ariya».
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Здоровье
Перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Китайского гражданина зовут Вань Юньбинь, через свою жену, которая находится в России, он рассказал, что наиболее действенными мерами профилактики считает хороший отдых и частое проветривание жилища.
Общество
Немецкие вирусологи обнаружили новые симптомы коронавируса
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.