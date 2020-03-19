Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов. Так, марки Brent и WTI выросли в цене на 16 и 30 процентов соответственно. Стоимость первой поднялась почти до 29 долларов, второй — до 26 долларов за баррель.

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

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