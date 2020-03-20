Коронавирус
ГЛАС.RUМировые цены на нефть ускорили рост
В ходе торгов цены на нефтяную смесь «Brent» выросли на 6%, превысив отметку в 30 долларов за баррель. Баррель нефтепродуктов сорта «WTI» подорожал на 7%, до 27 долларов. Отметим, что мировые цены на нефть растут уже второй день.
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Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии
В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Низар Язиджи.
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Управлять газотурбинной установкой можно было с пульта в кабине водителя, который мог в любой момент связаться как с аэродромом, так и с экипажем самолета, чей двигатель он запускал.
Футбол
Оздоев признался, что не нервничал из-за результатов теста на коронавирус
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как проводит время на карантине в связи с приостановкой Тинькофф РПЛ из-за коронавируса.
Здоровье
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
Россия ограничивает полеты в Турцию
Росавиация с понедельника, 23 марта, ограничивает авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму регулятора.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Единоборства
Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса
Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Общество
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Армия и оружие
Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии
Общество
В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса
В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
Общество
Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Космос
На Меркурии нашли миллиарды тонн льда
Часть молекул разрушается солнечным светом или поднимается далеко над поверхностью планеты, а другие молекулы приземляются около полюсов Меркурия в постоянных тенях кратеров, которые защищают лёд от солнца.
Политика
В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
Как сообщает портал speedme.ru, новый Toyota Land Cruiser 300 дебютирует в июле или августе нынешнего года, спустя почти 62 года после премьеры самого первого внедорожника.
Музыка
Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом
Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Политика
Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе
«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Автоспорт
Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.