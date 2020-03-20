Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUМировые цены на нефть ускорили рост

В ходе торгов цены на нефтяную смесь «Brent» выросли на 6%, превысив отметку в 30 долларов за баррель. Баррель нефтепродуктов сорта «WTI» подорожал на 7%, до 27 долларов. Отметим, что мировые цены на нефть растут уже второй день.
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

РБК19 марта в 15:54

Цены на нефть растут в пятницу утром

Московский Комсомолец19 марта в 22:48

Цена нефти Brent выросла уже на 3%

REGNUM20 марта в 01:11

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском19 марта в 14:47

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ19 марта в 13:29

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

ТАСС19 марта в 13:45
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Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сирии

В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, сообщил глава минздрава страны Низар Язиджи.
Взгляд.ру 15:46
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Управлять газотурбинной установкой можно было с пульта в кабине водителя, который мог в любой момент связаться как с аэродромом, так и с экипажем самолета, чей двигатель он запускал.
Автоновости дня 11:05
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, как проводит время на карантине в связи с приостановкой Тинькофф РПЛ из-за коронавируса.
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Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
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Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Общество

Россия ограничивает полеты в Турцию

Росавиация с понедельника, 23 марта, ограничивает авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму регулятора.
Коммерсантъ 09:12
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
РБК 20 марта в 04:00
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Единоборства

Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:05
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Армия и оружие

Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии

Недвижимость.RU 13:20
Общество

В Китае выявлены 43 тыс. бессимптомных носителей коронавируса

В Китае выявлены 43 000 носителей короновируса, у которых нет симптомов болезни. Их не включили в статистику органов здравоохранения.
ToDay News Ufa 12:40
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
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На Меркурии нашли миллиарды тонн льда

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В Ижевске прошел митинг против поправок в Конституцию РФ

Коммерсантъ Ижевск 09:57
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

Как сообщает портал speedme.ru, новый Toyota Land Cruiser 300 дебютирует в июле или августе нынешнего года, спустя почти 62 года после премьеры самого первого внедорожника.
Тарантас Ньюс 20 марта в 02:42
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Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом

Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".
Российская газета 20 марта в 17:32
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны», — написал журналист в статье для издания Der Standard.
Телеканал 360° 02:59
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Автоспорт

Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
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Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

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Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

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Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru вчера в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
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