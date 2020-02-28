Цены на нефть марки WTI снижаются более чем на 5% — до $44,66 за баррель.

Цены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%

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