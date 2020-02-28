Энергетика
RT на русскомЦены на нефть марки WTI опускаются более чем на 5%
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Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвы28 февраля в 05:01
Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
Московский Комсомолец28 февраля в 23:04
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