Майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне $20,6 на Нью-Йоркской товарной бирже 30 марта по данным на 8:20 мск. Стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов азиатской сессии упала на 4,1%.

Цены на нефть марки WTI стабилизировались на уровне $20

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