Энергетика
ИА Красная ВеснаЦены на нефть марки WTI стабилизировались на уровне $20
Майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне $20,6 на Нью-Йоркской товарной бирже 30 марта по данным на 8:20 мск. Стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов азиатской сессии упала на 4,1%.
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СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области
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Полицейские Сахалина продолжают контролировать соблюдение карантина жителями области.
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Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
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Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
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Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
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Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
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После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
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Алексей Текслер рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Хочу предупредить всех, что также будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции.