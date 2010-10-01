Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦены на нефть марки WTI стабилизировались на уровне $20

Майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне $20,6 на Нью-Йоркской товарной бирже 30 марта по данным на 8:20 мск. Стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов азиатской сессии упала на 4,1%.
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Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн вчера в 14:03
Происшествия

Полиция поймала девятерых нарушителей карантина на Сахалине

Полицейские Сахалина продолжают контролировать соблюдение карантина жителями области.
EastRussia вчера в 01:31
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM вчера в 19:49
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета вчера в 03:03
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 30 марта в 01:54
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости вчера в 07:53
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Общество

В США за сутки из-за коронавируса умерло 770 человек

Более 700 человек за сутки в стране умерло впервые с начала эпидемии. Общее число смертей, по данным CNN, в США составляет 3774.
РЕН ТВ вчера в 18:00
Общество

В Курганской области ввели режим самоизоляции

Постановлением губернатора Вадима Шумкова и решением оперативного штаба введен режим обязательной самоизоляции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 00:13
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

На Камчатке ввели режим самоизоляции

Камчатка переходит на режим самоизоляции, соответствующее распоряжение губернатора края Владимира Илюхина опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:34
Происшествия

Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу

Полицейских из алтайского ГУ МВД отправили на карантин по коронавирусу из-за того, что они проводили процессуальные действия с мужем заболевшей туристки.
Тайга.инфо 00:56
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Футбол

Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником

Спорт-Экспресс вчера в 16:43
Общество

В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции

Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
REGNUM вчера в 23:14
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом

Многие российские звезды шоу-бизнеса всерьез обеспокоены вспышкой коронавируса и находятся в самоизоляции.
Kleo.ru вчера в 06:46
Общество

США почти исчерпали национальный запас защитных средств из-за пандемии

В Национальном стратегическом резерве Соединенных Штатов почти закончились запасы средств личной защиты из-за распространения коронавируса.
Известия 00:06
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 15:44
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет

Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

В Хабаровском крае вводится режим самоизоляции

В Хабаровском крае будет ведён режим самоизоляции, сообщает АиФ-Дальифнорм.
АиФ Хабаровск вчера в 05:22
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

Алексей Текслер рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Хочу предупредить всех, что также будут установлены жесткие меры ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции.
Челябинск Сегодня 00:22
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