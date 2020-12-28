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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI вернулись к отметке $48 за баррель

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE составила $51,2 за баррель, что на 0,2% ниже данных предыдущего дня торгов.В источнике
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АК&М

Фьючерс на нефть Brent на март повысился на 0.7%

АК&Мвчера в 04:08
REGNUM

Нефть не смогла закрепиться на $52 за баррель

REGNUMвчера в 10:20
Росбалт

Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалтвчера в 07:37
ПРАЙМ

Нефть снова перешла к снижению перед праздниками

ПРАЙМвчера в 11:22
Finam.Ru

Доброе утро! Рынки застыли у нулевых отметок

Finam.Ruвчера в 01:00
Интерфакс

Brent подешевела до $51,14 за баррель на новостях о новом штамме COVID

Интерфаксвчера в 00:26
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $51 за баррель

Деловое.ТВ25 декабря в 01:23

ФСИН заподозрила Навального в нарушении правил условного осуждения

Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что получил СМС о том, что «ФСИН пригрозила обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного осуждения на реальное наказание по делу «Ив Роше», если он не явится к ним во вторник в 9 утра».
РБКвчера в 12:33

Задержан отлученный от церкви схимонах Сергий

Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) задержан для дачи показаний, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
BFM.ru16:23