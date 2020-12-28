ИА Красная ВеснаЦены на нефть марки WTI вернулись к отметке $48 за баррельСтоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE составила $51,2 за баррель, что на 0,2% ниже данных предыдущего дня торгов.В источникеАК&МInkazanРосбалтСвободная ПрессаФАНПРАЙМИзвестияЭкономика сегодняКоммерсантъ ПриложенияВечерняя МоскваВести.RuKadara.ruURA.RuОбщественная служба новостейNeftegaz.ruПодробнее о событииФьючерс на нефть Brent на март повысился на 0.7%АК&Мвчера в 04:08Нефть не смогла закрепиться на $52 за баррельREGNUMвчера в 10:20Котировки Brent и WTI вернулись к ростуРосбалтвчера в 07:37Нефть снова перешла к снижению перед праздникамиПРАЙМвчера в 11:22Доброе утро! Рынки застыли у нулевых отметокFinam.Ruвчера в 01:00Brent подешевела до $51,14 за баррель на новостях о новом штамме COVIDИнтерфаксвчера в 00:26Цена нефти Brent поднялась выше $51 за баррельДеловое.ТВ25 декабря в 01:23Показать ещёОценить5КомментироватьПоделиться