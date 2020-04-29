Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Экономика
Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета
По словам руководителя российского алмазодобывающего гиганта, ограночный комплекс АЛРОСА, включая заводы в Смоленске и Баранауле, приостановили работу до конца лета 2020 года.
Smolnarod.ru 06:23
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году
В пятерку самых угоняемых автомобилей в России в минувшем году попали также Land Rover Freelander, Lexus LX и Mitsubishi ASX.
Движок 07:22
Наука
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин: клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:28
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
Общество
В Саратовской области предлагают ввести повсеместный масочный режим
Падающий индекс самоизоляции жителей Саратовской области может привести к неблагоприятным последствиям по заболеваемости коронавирусом.
Регион 64 06:12
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Технологии
У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
Приложение TON OS, которое будет оперативной системой для блокчейн-платформы TON, появится в скором времени.
ПРАЙМ 04:59
Экономика
«Газпром нефть» намерена выплатить рекордные дивиденды
Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды — 37,96 руб. на обыкновенную акцию — за 2019 год, сообщает компания.
Вести.Ru вчера в 03:54
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Общество
Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Общество
Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам
Как сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу, по состоянию на 10:45 29 апреля в России число заболевших новым вирусом достигло 99 399 человек, плюс 5 841 за последние сутки.
Калужские новости 05:28
Авто
Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе
Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
МИР 24 вчера в 18:20
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Происшествия
Коронавирус подтвердили у четырех сотрудников челябинского Минздрава
По данным Минздрава Челябинской области, на 29 апреля в регионе выявлено 499 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 07:16