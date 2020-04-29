Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.

Политика Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 550

Происшествия В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.

Экономика Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета По словам руководителя российского алмазодобывающего гиганта, ограночный комплекс АЛРОСА, включая заводы в Смоленске и Баранауле, приостановили работу до конца лета 2020 года.

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Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 416

Космос Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 145

Экономика «Газпром нефть» намерена выплатить рекордные дивиденды Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды — 37,96 руб. на обыкновенную акцию — за 2019 год, сообщает компания. 4

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 381

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 8

Общество Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам Как сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу, по состоянию на 10:45 29 апреля в России число заболевших новым вирусом достигло 99 399 человек, плюс 5 841 за последние сутки. 2

Авто Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели. 51

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