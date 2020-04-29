Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
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Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

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Общество

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Как сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу, по состоянию на 10:45 29 апреля в России число заболевших новым вирусом достигло 99 399 человек, плюс 5 841 за последние сутки.
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