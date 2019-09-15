Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти может взлететь до $100 после атаки дронов

Рынок нефти вырастет на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.
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Вокруг атаки дронов: цены на нефть взлетели

BFM.ru15 сентября в 15:02

Цена нефти может взлететь до $100 после атаки дронов

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Цены на нефть могут обвалиться после дроновой атаки

Infox.ru07:13
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