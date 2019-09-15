Рынок нефти вырастет на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.

Цена нефти может взлететь до $100 после атаки дронов

Происшествия На российских пограничников напали в Японском море Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Политика Аксенов выступил против переименования Крыма Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой присвоить Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида".

Экономика Утверждены правила выплат многодетным для погашения ипотеки После проверки документов кредитор отправит их в ДОМ.РФ, и если данные верны, заемщику переведут средства для полного и частичного погашения ипотеки в пределах 450 тысяч рублей.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Энергетика Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.

Гаджеты Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.

Шоу-бизнес Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".

Происшествия Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".

Общество Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Наука Ученые назвали фрукт, омолаживающий кровь Китайские исследователи рассказали о фрукте, который способен не только омолаживать кровь, но и замедлять процессы старения.

Экономика Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.

Общество Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Экономика ЦБ одобрил арест личных счетов предпринимателей-должников Необходимость отправлять запрос в ЦБ возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать личные счета задолжавших по налогам предпринимателей.

Финансы В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Происшествия В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.