с чего всё началось

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.

Кино Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Технологии Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней Уже совсем скоро, 14 января 2020 года, компания Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 7, которая вышла более 10 лет назад.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Армия и оружие Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.

Футбол Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Общество В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).

Шоу-бизнес Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.

Общество Озвучено гражданство жертв крушения украинского «Боинга» Управление ЧС Ирана сообщило, что уже установлен предварительный список жертв авиакатастрофы, произошедшей с украинским рейсом PS752 по Тегераном.

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.