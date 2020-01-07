Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Февральские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,07%, составив $62,59 за баррель.
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с чего всё началось
По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня, следует из данных Investing.com
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РБК05 января в 20:46

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Происходящее на Ближнем Востоке сказывается и на мировых рынках

Эхо Москвы01:08

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:29

Цена на нефть Brent превысила $70

Коммерсантъ06 января в 01:11

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС06 января в 12:53

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 01:36

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолец06 января в 16:15

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46
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Происшествия

Названа предварительная причина крушения украинского Boeing в Иране

ТК Звезда вчера в 23:17
Армия и оружие

Иран атаковал военные объекты США в Ираке

Толк вчера в 22:35
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Кино

Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости вчера в 01:45
Технологии

Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней

Уже совсем скоро, 14 января 2020 года, компания Microsoft официально прекратит поддержку операционной системы Windows 7, которая вышла более 10 лет назад.
Ежедневные Новости Владивостока 05 января в 22:23
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 06 января в 16:30
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Саратове

ТАСС 01:57
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Армия и оружие

Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде

В Багдаде новый ракетный удар был нанесен по "зеленой зоне", где располагается американское посольство.
РЕН ТВ 05 января в 14:55
Футбол

Смертин назвал российских игроков, которыми интересовался Абрамович

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин в интервью «Кухня Forbes» назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец клуба Роман Абрамович.
Евро-футбол.ру 06 января в 01:24
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Политика

В Иране похоронили генерала Сулеймани

RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 06 января в 19:59
Общество

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газета вчера в 01:10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
StarHit.ru вчера в 09:00
Здоровье

Обычная груша обладает четырьмя функциями для улучшения здоровья

HotGeo 06 января в 14:22
Общество

Озвучено гражданство жертв крушения украинского «Боинга»

Управление ЧС Ирана сообщило, что уже установлен предварительный список жертв авиакатастрофы, произошедшей с украинским рейсом PS752 по Тегераном.
Вестник Кавказа 01:41
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Российская газета вчера в 20:52
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
Гаджеты

Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года

В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Актуальные Новости вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Происшествия

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
РБК вчера в 13:05
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru вчера в 03:25
Армия и оружие

В Пентагоне подтвердили, что Иран нанес удары по двух базам в Ираке, где размещены американские военные

Ранее Дональд Трамп заявил, что если Тегеран ответит атаками на убийство своего генерала, то США нанесут удары по 52 целям, в том числе культурным объектам.
Эхо Москвы вчера в 19:27
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета 06 января в 03:51
Здоровье

Тюменские медики достигли показателей проекта по развитию помощи детям

В Тюменской области достигнуты показатели регионального проекта по развитию помощи детям, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
АиФ Тюмень вчера в 03:28
Технологии

Зарядка телефона в общественных местах грозит кражей данных

Использовать USB-входы в аэропортах, на вокзалах, в поездах, автобусах, на остановках транспорта и в других общественных местах для зарядки телефонов стало небезопасно, предупреждают эксперты.
Экономика сегодня 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
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