Общество
Эхо МосквыЦены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти
Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.
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Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Политика
Митингующие захватили Администрацию президента в Абхазии
В четверг несколько человек из числа протестующих ворвались в здание Администрации президента Абхазии.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 70
Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Майнити симбун (Япония): КНДР усиливает провокации. Отступление от ядерного разоружения непозволительно (Mainichi Shimbun)
Если КНДР не откажется от военных провокаций, напряжение в Северо-Восточной Азии возрастет на порядок.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Шоу-бизнес
Седьмой счастливчик: Бузова представила нового ведущего «Дома-2»
В новом выпуске «Дома-2» Бузова представила участникам и зрителям своего нового коллегу, который стал седьмым ведущим.
Гаджеты
Стабильная Android 10 пришла на Honor 20i, Honor 10 Lite и ещё четыре модели Huawei
По данным источника, уже не тестовая, а стабильная EMUI 10 доступна для смартфонов Huawei Enjoy 10 Plus (Y9 Prime 2019), Huawei Maimang 8, Huawei Maimang 7 (он же Mate 20 Lite), Huawei Maimang 8 (он же Huawei P Smart+ 2019), Huawei Nova 4e, Honor 20i, Honor 10 Youth Edition (он же Honor 10 Lite).
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Игры
В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store
В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 в Олюторском районе на севере Камчатки.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
В Сети появились снимки первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ
Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Наука
Ученые проанализировали реакцию водных блох на загрязнение водоемов
Ученые сравнили современных водных блох из богатого фосфором озера в Миннесоте с яйцами Дафнии, которым насчитывается более 600 лет.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Кино
В новом музыкальном видео Netflix Сабрина отправляется «прямо в ад»
Потоковый сервис Netflix опубликовал новое музыкальное видео с Кирнан Шипка, которое называется «Прямо в ад» (Straight to Hell).
Общество
«Поймай рыцаря»: первый за три месяца тизер нового Batman: Arkham
Аналогичная запись была и у первого тизера. Судя по всему, это новый логотип полицейского департамента Готэма.
Футбол
Оскорбившему Балотелли по расовому признаку фанату вынесли наказание
38-летнему фанату на пять лет запретили посещение матчей за оскорбление по расовому признаку форварда "Брешии" Марио Балотелли.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.