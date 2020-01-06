Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти
Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.
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Гаджеты
Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon
Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
Общество
Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях
Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Кино
Стартовали съемки нового «Бэтмена»
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»
Общество
Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Гаджеты
Раскрыта дата производства нового поколения Nintendo Switch
По словам инсайдера, который ссылается на данные тайваньских представителей цепочки поставок, уже в этом квартале представители Nintendo запланировали начать серийное производство нового поколения консоли.
Футбол
Артета: «В матче с „Лидсом“ мы увидели два разных „Арсенала“»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Лидсом» (1:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Политика
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Космос
В планетарной туманности найдены бедные водородом участки
Армия и оружие
Иранские военные нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Видео
Несколько минут назад в распоряжении ресурса Avia.pro оказались сведения о том, что иранские военные формирования и про-иранские группировки на территории Ирака, провели серию мощных атак против американских военных объектов.
Религия
Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
Политика
Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
Армия и оружие
Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака
Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
Американский актер Хоакин Феникс получил кинопремию «Золотой глобус» за главную роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер».
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Армия и оружие
Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Культура
Скончался художник Джон Балдессари
Спорт