Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Общество Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.

Гаджеты Раскрыта дата производства нового поколения Nintendo Switch По словам инсайдера, который ссылается на данные тайваньских представителей цепочки поставок, уже в этом квартале представители Nintendo запланировали начать серийное производство нового поколения консоли.

Политика В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Политика Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.

Армия и оружие Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Политика Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Армия и оружие Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.