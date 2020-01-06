Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.
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Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС12:53

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

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Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Эхо Москвы11:00

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс01:36

Цена на нефть Brent превысила $70

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Lenta.ruвчера в 22:54

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
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