Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти
Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.
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Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 01:36
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