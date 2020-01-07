Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.
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Цены на нефть растут из-за событий на Ближнем Востоке. Впервые за полгода Brent стоит больше $ 70

Фонтанка.Ру02:58

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 01:36

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:29

Цены на нефть снизились в понедельник вечером

Московский Комсомолец06 января в 16:15

Цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС06 января в 12:53

Происходящее на Ближнем Востоке сказывается и на мировых рынках

Эхо Москвы01:08

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБК05 января в 20:46
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Опубликовано фото с места крушения украинского самолета в Тегеране

iReactor 00:06
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Иран нанёс ракетный удар по американским военным базам в Ираке

Иран нанёс ракетный удар по двум американским базам на территории Ирака. В Вашингтоне уверяют, что погибших в результате этой атаки нет.
ТВ Центр 02:20
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«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран

«Начиная с сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок»,— сообщили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Сайт болельщиков футбольного клуба «Карпаты» опубликовал информацию, согласно которой, российский бизнесмен Михаил Фридман рассматривает возможность приобретения прав на футбольный клуб «Карпаты».
ГЛАС.RU вчера в 05:45
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Спорт-Экспресс вчера в 22:18
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В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
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В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
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Происшествия

В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв

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AMD показала порты и геймпад Xbox Series X

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Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

Зеленский поручил открыть дело по факту крушения самолета в Тегеране, а также провести проверку летной пригодности всего гражданского флота страны.
ТАСС 03:26
Армия и оружие

Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса

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Sony представила официальный логотип PlayStation 5

На приходящей выставке CES 2020, компания Sony продемонстрировала официальный логотип PlayStation 5. Ожидания игроков не подтвердились.
The GEEK 06 января в 20:51
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Телеканал 360° 03:25
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
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Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия 06 января в 18:15
Армия и оружие

Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США

Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Lenta.ru 03:18
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

РИА Новости 06 января в 12:04
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В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Газета.Ru 06 января в 04:07
Армия и оружие

Российский эксперт назвал «символическим» удар Ирана по базам США

Российский эксперт Фёдор Лукьянов прокомментировал удар Ирана по базам в Ираке, на территории которых находились военные Соединённых Штатов Америки.
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Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»

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Avia.pro вчера в 20:18
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Шнуров обратился к подписчикам с вопросом о фильме «Вторжение»

Официальный аккаунт фильма «Вторжение» в Instagram ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, стоит ли ему вернуться из отпуска для просмотра фильма в кинотеатре.
Известия 01:50
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Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Российская газета 01:59
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«Шальке» предложил 15 миллионов за нападающего «Ростова»

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В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца

Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Российская газета 03:22
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