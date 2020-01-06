Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Общество Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.

Политика Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.

Армия и оружие В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США США приняли решение о ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани без согласования с альянсом НАТО и международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Хоккей Российская молодёжка вернулась домой с ЧМ-2020 В рамках МЧМ-2020 российская сборная вышла из четвертьфинала, обыграв немцев, вышла в финал, одержав победу над шведами, и стала серебряным призёром турнира, проиграв сборной Канады со счётом 3:4.

Политика США могут рассекретить развединформацию об угрозах убитого Сулеймани Белый дом допускает возможность рассекречивания и обнародование развединформациюи об угрозах, которые исходили от убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов.