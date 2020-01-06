Энергетика
Эхо МосквыЦены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти
Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца. Американскую легкую нефть продавали в Нью-Йорке почти за 64 доллара.
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Авто
В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Армия и оружие
Небензя заявил, что Совбез ООН не учитывает убийство Сулеймани
Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил журналистам, почему Москва заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
Армия и оружие
В НАТО назвали атаку по Сулеймани самостоятельным решением США
США приняли решение о ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани без согласования с альянсом НАТО и международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Наука
Проблему пластмассовых отходов помогут безопасно решить мучные черви
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Хоккей
Российская молодёжка вернулась домой с ЧМ-2020
В рамках МЧМ-2020 российская сборная вышла из четвертьфинала, обыграв немцев, вышла в финал, одержав победу над шведами, и стала серебряным призёром турнира, проиграв сборной Канады со счётом 3:4.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»
Дочь убитого в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб заявила, что для США и Израиля настали «темные дни».
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Автоспорт
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под руководством Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Политика
США могут рассекретить развединформацию об угрозах убитого Сулеймани
Белый дом допускает возможность рассекречивания и обнародование развединформациюи об угрозах, которые исходили от убитого иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Здоровье
Назвали признаки того, что у человека нет онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Происшествия
В новгородском детском лагере прервали отдых из-за вспышки инфекции
С 3 января 2020 года в лагере на отдыхе находились 215 детей. Смена должна была продлиться до 12 января.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Здоровье
Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским посланием к православным христианам, передает "Интерфакс".
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Хоккей
Судьи решили не удалять канадского хоккеиста за выброс шайбы в финальном матче МЧМ
Общество
GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус
В мессенджере WhatsApp обнаружен "новогодний" вирус, сообщает портала GizChina.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Гаджеты
Nokia возродит один легендарный кнопочный телефон
Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
Кино