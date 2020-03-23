Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть на открытии обвалились на 8-9%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1.17 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
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Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
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CNN сообщил об успехах России в борьбе с коронавирусом
В России зафиксировано гораздо меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в Люксембурге, что подтверждает эффективность принятых мер.
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
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Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
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Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
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В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
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За сутки новую серию «Простоквашино» посмотрели более полумиллиона раз
Новую серию мультфильма «Простоквашино» за сутки поклонника мультика просмотрели более 600 тыс. раз.
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Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
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Будучи гостем на ток-шоу Popcorn with Peter Travers, Ридус также вспомнил, каким выдался день, когда Линкольн наконец попрощался с проектом: Я помню день, когда он ушел.
Общество
Живущий на Сахалине японец развенчал мифы о России
Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
Общество
В Минздраве Украины сообщили о 81 новом подозрении на COVID-19
Киев, 22 марта 2020, 15:26 — REGNUM По состоянию на утро 22 марта в украинский центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на заражение вирусом COVID-19, сообщает 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Политика
Трамп развернет Нацгвардию в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон
Власти Соединенных Штатов подписали документы о развертывании Национальной гвардии в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии
Правительство ФРГ и руководство 16 федеральных земель Германии приняло решение запретить людям собираться больше двух из-за пандемии коронавируса, сообщает в воскресенье агентство Dpa.
Политика
В США назвали преимущества украинского танка Т-80 над российским
Украинская модификация танка Т-80 с дизельной силовой установкой превосходит советско-российскую версию с газотурбинным двигателем в аспектах топливной эффективности.
Авто
Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster
Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
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Черчесов считает, что перенос Евро-2020 не является трагедией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов читает, что перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год не является чем-то трагичным.
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В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
"Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит", - написал он в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
Экономика
Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом
Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
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