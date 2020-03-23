Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии обвалились на 8-9%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1.17 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
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Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%

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Цены на нефть обвалились на 8-9% после выходных

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