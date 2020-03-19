Коронавирус

ТАССТАССЦена нефти Brent выросла более чем на 15%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 20:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $28,3 за баррель.
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Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ19 марта в 13:29

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

РБК20 марта в 01:06

Цена нефти Brent выросла уже на 3%

REGNUM20 марта в 01:11

Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%

Ведомости19 марта в 14:49

Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском19 марта в 14:47

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

ТАСС19 марта в 13:45
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Музыка

Наргиз представила новую песню в эфире НТВ

В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
НТВ вчера в 08:06
Общество

Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:40
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Общество

Волосожар и Траньков срочно возвращаются из США из-за коронавируса

Нева Спорт вчера в 18:10
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Армия и оружие

Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 01:40
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Москвичка получила ожоги 80% тела, загорая в солярии.
Известия 01:05
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь вчера в 11:14
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Футбол

Лионель Месси уходит из «Барселоны»

Экспресс газета 20 марта в 23:00
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество

Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Известия 00:30
Авто

Компани JAC привезет в Россию несколько новинок

По словам главы представительства китайского бренда Юй Яня, в России в скором времени появится новый пикап JAC T6, который станет альтернативой компактному T6.
SpeedMe 20 марта в 06:25
Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 20 марта в 09:02
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Авто

Nissan придумал новый фирменный логотип

Компания Nissan может получить новый фирменный логотип.
AutoNews 20 марта в 07:08
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 вчера в 07:26
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 20 марта в 09:12
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 20 марта в 08:52
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пляжным фото

В подписи к фото актриса объяснила поклонникам, что спектакли с ее участием либо отменяются в некоторых городах, либо переносятся в Москве до 10 апреля в связи с распоряжениями по поводу пандемии коронавируса.
Kleo.ru вчера в 03:58
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском вчера в 18:36
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Политика

В Италии не хватает тестов на вирус, потому что их скупают США

В Италии столкнулись с нехваткой тестов на определение коронавируса из-за скупки их Соединенными Штатами.
МонаВиста вчера в 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
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