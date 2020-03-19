Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Самый резкий рост в истории: что подтолкнуло цены на нефть вверх

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Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

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Цена на нефть частично отыграла падение

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Нефть Brent подорожала на 6% после обвала

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Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

Ведомости18 марта в 19:58

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

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Стоимость нефти подскочила на 5% после обвала

iReactor18 марта в 05:05
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Политика

Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы

Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения "Воронеж", которое накроет Европу "электронным колпаком", пишет польское издание Onet.
РИА Новости 13:42
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия вчера в 07:37
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Происшествия

Историк Соколов отказался от суда присяжных из-за общественного мнения

«Что касается суда присяжных, то от этой идеи мы отказались, поскольку в настоящее время выдвинут, сформирован и обоснован общественный вердикт», — сказал Почуев.
REGNUM вчера в 10:26
Политика

Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:48
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Экономика

Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, который ранее объявил о самоизоляции после поездки в Европу, обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РБК 11:45
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья

Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
КМВ Новости 04:43
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru 12:51
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус вчера в 01:05
Игры

SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam

Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
CyberSport.ru 04:45
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
Экономика

Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
RT на русском 18 марта в 05:24
Общество

Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве

РИА Новости 07:05
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru 09:55
Общество

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Известия 13:34
Путешествия

«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов

Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
РБК 13:32
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:59
Общество

Рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры закрывают в Великобритании

За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19.
Интерфакс 13:48
Здоровье

На Украине дали прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 12:22
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
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