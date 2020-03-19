Коронавирус
РИА НовостиЦены на нефть выросли после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
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Политика
Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы
Россия в скором времени поставит на боевое дежурство РЛС нового поколения "Воронеж", которое накроет Европу "электронным колпаком", пишет польское издание Onet.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
Историк Соколов отказался от суда присяжных из-за общественного мнения
«Что касается суда присяжных, то от этой идеи мы отказались, поскольку в настоящее время выдвинут, сформирован и обоснован общественный вердикт», — сказал Почуев.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Экономика
Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, который ранее объявил о самоизоляции после поездки в Европу, обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Экономика
Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Общество
Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны
Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Путешествия
«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов
Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Общество
Рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры закрывают в Великобритании
За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19.
Здоровье
На Украине дали прогноз по коронавирусу
Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Происшествия