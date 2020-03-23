Энергетика

ИзвестияИзвестияЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%. Об этом свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent торговались в районе $25,13 за баррель.
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Цены на нефть обвалились после выходных на 8-9%

URA.Ru19:05

Цены на нефть на открытии торгов после выходных упали на 8 процентов

Ведомости18:49

Цены на нефть резко снизились на открытии торгов

Коммерсантъ18:24

Нефть обвалилась на 8-10%

Телеканал 360°18:30

Цены на нефть обвалились на 8%

РБК18:28

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАСС18:22

Стоимость нефти упала до $21,3

Газета.Ru18:43
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