Энергетика
ИзвестияЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%. Об этом свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent торговались в районе $25,13 за баррель.
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Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Общество
Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России
Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
Религия
Молитвы против коронавируса утвердил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с текстами молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
Власти Чехии не исключили закрытия границ Евросоюза на два года
Ситуация с закрытыми границами в Европе может растянуться и на два года, все зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, председатель кризисного штаба Чехии, замглавы минздрава, эпидемиолог Роман Примула.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию
Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Экономика
России прописали низкоуглеродное будущее
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Во всяком случае, специалисты рекомендуют следовать советам автоконцернов, поскольку при применении несоответствующего горючего автовладелец столкнётся с вредоносными детонациями двигателя.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
В России должен появится новый документ на автомобили. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Спорт
МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады в течение месяца
Решение о возможном переносе игр из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель.
Общество
Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом
Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом.
Гаджеты
Google анонсирует новое приложение Camera Go
На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.
Общество
Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля
Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Культура
Выбывший из проекта «Маска» Алексей Глызин рассказал о впечатлениях от участия в шоу
Алексей Глызин, который выбыл из шоу, рассказал журналистам о своих впечатлениях. Во время пребывания в программе певец был в костюме Слона.
Экономика
Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате
Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters.
Общество
Почти полсотни заболевших коронавирусом выявили на Украине
На Украине зафиксировали 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Музыка
Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big
Здоровье
Самолет из Вьетнама встречали в аэропорту Благовещенска медики
Медики и сотрудники Роспотребназора встретили в благовещенском аэропорту самолет из Вьетнама.
Здоровье
В Приморье рассказали, где можно обследоваться на коронавирус
В ведомстве рассказали, что в детских поликлиниках № 2, 3, 5, лаборатории детской краевой больницы № 2 и в трёх взрослых поликлиниках №1, 6 и 9 Владивостока имеется достаточное количество диагностических тестов для определения коронавируса.