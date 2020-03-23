На открытии торгов в понедельник, 23 марта, мировые цены на нефть упали на 8–9%. Об этом свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 01:30 мск майские фьючерсы нефти марки Brent торговались в районе $25,13 за баррель.

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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