Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1:17 мск стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
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Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

RT на русском01:15

Кризис: последние новости 23 марта. Обвал цен на нефть, изменение тарифов ОСАГО и угрозы бизнесу

URA.Ru00:00

Цены на нефть обвалились на 8%

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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22

Цена на нефть марки Brent упала более, чем на 7 процентов

Комсомольская правдавчера в 19:49

Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%

Деловое.ТВ20 марта в 15:39
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Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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США используют суперкомпьютеры против коронавируса

В США объединят ресурсы суперкомпьютеров для создания вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе министерства энергетики США.
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Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
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Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
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Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

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Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

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В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
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Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

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Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

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Непомнящий стал лидером турнира претендентов

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Шестидесятилетняя жительница Великобритании Клэр Герада, которая работает врачом, подробно рассказала о симптомах коронавируса и о том, как ей удалось вылечиться.
Live24 вчера в 01:38
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Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
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Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

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RuNews24.ru вчера в 18:31
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Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

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Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
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В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

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В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом выросло в Красноярске.
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Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом

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Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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