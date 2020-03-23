Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1.17 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
Читать в источнике
Комментировать228

Подробнее о событии

Цены на нефть обвалились после выходных на 8-9%

URA.Ru19:05

Цены на нефть упали более чем на 7%

RT на русском19:03

Главное за неделю. 16—22 марта

Банки.ру03:00

Цены на нефть обвалились на 8%

РБК18:28

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАСС18:22

«Пузырь уже начал лопаться». Как пострадают американские сланцевики

BaltNews.lv06:00

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новости18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:48, Ашберн

Комментарии

Хоккей

«Лучший хоккеист в мире прямо сейчас» - нью-йоркские болельщики о Панарине

Cassano: - Я не хочу показаться упрямцем, но, по моему мнению, Панарин является лучшим хоккеистом в мире прямо сейчас и, наверное, выдает один из самых впечатляющих сезонов среди всех игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории клуба.
ИноПроСпорт вчера в 23:36
Политика

В какие иностранные города пока разрешено летать. Но только из Москвы

Росавиация с 23 марта временно приостановит авиасообщение со многими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.
ТАСС 11:20
Политика

Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.
МИР 24 16:20
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 20 марта в 13:56
Экономика

В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики

Вашингтон, 22 марта 2020, 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса.
REGNUM 13:13
Здоровье

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск 20 марта в 23:19
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Наука

Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
Популярная механика 20 марта в 09:15
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ 19 марта в 23:12
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия 19:11
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru 08:48
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

В среднем инкубационный период COVID-19 длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дней.
Известия вчера в 22:01
Общество

Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит.
Известия 20:50
Гаджеты

Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой

Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.
Народные новости 20:34
Футбол

«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн

Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Евро-футбол.ру 17:21
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку

Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
Avia.pro 20:02
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 02:24
Здоровье

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс 19:32
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Экономика

Правительство рекомендовало банкам реструктурировать кредиты физлиц

Российским банкам дана рекомендация реструктурировать кредиты физических лиц, в первую очередь, зараженных коронавирусом.
Интерфакс 20 марта в 08:47
Музыка

Участники «Евровидения» выступят в 2021 году с новыми песнями

Участники «Евровидения» должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями, говорится в сообщении на сайте музыкального конкурса, размещенном 20 марта.
Известия 20 марта в 18:26
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Футбол

Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность досрочного завершения национального чемпионата из-за коронавируса.
Sport24.ru вчера в 06:58
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 19:23
Происшествия

Потушен степной пожар, угрожавший населенным пунктам в Хакасии

Интерфакс 13:41
Энергетика

Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Телеканал 360° 20 марта в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное