Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1.17 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
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Хоккей
«Лучший хоккеист в мире прямо сейчас» - нью-йоркские болельщики о Панарине
Cassano: - Я не хочу показаться упрямцем, но, по моему мнению, Панарин является лучшим хоккеистом в мире прямо сейчас и, наверное, выдает один из самых впечатляющих сезонов среди всех игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории клуба.
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В какие иностранные города пока разрешено летать. Но только из Москвы
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Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами
Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.
Гаджеты
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Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Экономика
В США подготовили пакет антикризисных мер по стимулированию экономики
Вашингтон, 22 марта 2020, 20:13 — REGNUM Правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны, которые предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырех человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой коронавируса.
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По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
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Общество
Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса
Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит.
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Intel объединила мощность встроенной графики с видеокартой
Разработчики Intel нашли способ снизить нагрузку на видеокарту, объединив ее работу со встроенной в процессор графикой.
Футбол
«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн
Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку
Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Экономика
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Участники «Евровидения» должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями, говорится в сообщении на сайте музыкального конкурса, размещенном 20 марта.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Политика
Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Футбол
Прядкин оценил вероятность досрочного завершения сезона в РПЛ
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал возможность досрочного завершения национального чемпионата из-за коронавируса.
Политика
Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Энергетика
Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.