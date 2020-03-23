Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1.17 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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Цены на нефть упали более чем на 7%

RT на русском19:03

Цены на нефть на открытии торгов после выходных упали на 8 процентов

Ведомости18:49

Цены на нефть обвалились после выходных на 8-9%

URA.Ru19:05

Цены на нефть обвалились на 8%

РБК18:28

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАСС18:22

Фондовые индексы США падают вслед за нефтью

Коммерсантъ19:06
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По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
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Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

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Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Epic Games Store бесплатно раздают игры

Сюжет игры построен на базе концепции информационной войны: данные стали взаимосвязаны, а в мире увеличивается использование технологий.
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Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

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Правда, недавно Ольга опубликовала редкую, очень милую фотографию с новорожденной дочерью от Данилы Козловского.
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Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года.
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Каталонский гранд намерен расстаться с французом за 100 миллионов евро, при этом «Барса» приобрела Гризманна у «Атлетико» за 120 миллионов евро.
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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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