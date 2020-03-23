Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1:17 мск стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
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Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Газета.Ru02:13

Цены на нефть обвалились на 8%

РБКвчера в 18:28

Цены на нефть на открытии торгов после выходных упали на 8 процентов

Ведомостивчера в 18:49

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Известиявчера в 19:50

Цены на нефть резко снизились на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 18:24

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22
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Общество

Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года

Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
REGNUM вчера в 21:03
Кино

Российский прокат возглавил мультфильм «Тролли. Мировой тур»

Мультфильм заработал в период с 19 по 22 марта в кинотеатрах России и стран СНГ более 97 миллионов рублей, по предварительным данным портала kinobusiness.com.
Культуромания 02:02
Экономика

Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта.
РБК 01:00
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Общество

Каспийского тюленя и плотоядную косатку внесут в Красную книгу

Плотоядную косатку и каспийского тюленя внесут в Красную книгу. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.
Каспий.Инфо 20 марта в 11:06
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости 21 марта в 20:45
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса

Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, об этом "Вечерней Москве" рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
РИА Новости вчера в 20:38
Общество

Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию

Правительство приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Российская газета 02:13
Общество

Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта

Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта - Собянин.
ТАСС 02:08
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
РБК 01:15
Общество

В России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом.
Дождь 02:12
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Общество

Минкульт России приказал закрыть все кинотеатры на время коронавируса

В министерстве культуры РФ подписали приказ о приостановке работы кинотеатров, чтобы ограничить распространение новой опасной инфекции.
Newslab.ru 00:28
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 21 марта в 01:17
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Известия вчера в 18:26
Технологии

МТС призвала абонентов не выходить из дома

Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Ведомости вчера в 15:01
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com вчера в 05:42
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
RT на русском 21 марта в 09:51
Происшествия

В Пермском крае более 900 человек находятся под наблюдением

Под наблюдением медиков в Пермском крае находятся 906 человек из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
РИА Новости 20 марта в 02:36
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
АТВмедиа вчера в 11:45
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс 20 марта в 05:46
Армия и оружие

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 12:16
Общество

Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку

Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
РИА Новости 01:29
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Специалисты озвучили сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:12
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