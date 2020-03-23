Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1:17 мск стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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Кино Российский прокат возглавил мультфильм «Тролли. Мировой тур» Мультфильм заработал в период с 19 по 22 марта в кинотеатрах России и стран СНГ более 97 миллионов рублей, по предварительным данным портала kinobusiness.com.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Происшествия Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).

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Технологии МТС призвала абонентов не выходить из дома Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.

Политика Гордон заявил о риске распада Украины Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Общество Россия ограничит авиасообщение с Турцией Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.

Авто «Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.

Спорт Непомнящий стал лидером турнира претендентов В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.