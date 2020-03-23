Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 1:17 мск стоимость майских фьючерсов на сырье марки Brent упала на 8,22%, до 25,13 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее это снижение превышало 11%.
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Комментарии
Общество
Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года
Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
Кино
Российский прокат возглавил мультфильм «Тролли. Мировой тур»
Мультфильм заработал в период с 19 по 22 марта в кинотеатрах России и стран СНГ более 97 миллионов рублей, по предварительным данным портала kinobusiness.com.
Экономика
Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта
Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Общество
Каспийского тюленя и плотоядную косатку внесут в Красную книгу
Плотоядную косатку и каспийского тюленя внесут в Красную книгу. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса
Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, об этом "Вечерней Москве" рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
Общество
Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию
Правительство приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Общество
Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта
Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта - Собянин.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
Общество
В России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Общество
Минкульт России приказал закрыть все кинотеатры на время коронавируса
В министерстве культуры РФ подписали приказ о приостановке работы кинотеатров, чтобы ограничить распространение новой опасной инфекции.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Технологии
МТС призвала абонентов не выходить из дома
Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России
В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
Происшествия
В Пермском крае более 900 человек находятся под наблюдением
Под наблюдением медиков в Пермском крае находятся 906 человек из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Армия и оружие
Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию
Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Общество
Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку
Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Специалисты озвучили сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.