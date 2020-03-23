Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Газета.Ru02:13

Цены на нефть обвалились на 8%

РБКвчера в 18:28

Главные новости к утру 23 марта

Коммерсантъ00:05

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Известиявчера в 19:50

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

RT на русском01:15

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:52, Ашберн

Комментарии

Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 21 марта в 06:07
Футбол

Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом

RT на русском вчера в 17:25
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону

Ожидается, что всех контактировавших с зараженным COVID-19 оповестят об этом по СМС, проинформировав о необходимости самоизоляции и предоставления данных в региональные оперативные штабы.
Право.ру 03:41
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Актриса Ольга Зуева поделилась в Инстаграме трогательным снимком: молодая мама сфотографировалась в домашней обстановке с новорожденной дочкой на руках.
Комсомольская правда вчера в 07:10
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Общество

В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 02:15
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru вчера в 04:10
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Происшествия

В Кургане задержан заместитель начальника областного УМВД

Область 45 01:39
Общество

WSJ: США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Окончательного решения по поводу возможного альянса в Белом доме еще не приняли.
Вечерний курьер вчера в 05:17
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Футбол

Павелко назвал рекордные премиальные, которые сборная Украины получила за выход на Евро

Президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко рассказал, какую сумму получили члены сборной страны за успешную квалификацию на Евро-2020.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:49
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 21 марта в 11:14
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Транспорт

В Саратовской области перекрыли трассы из-за метели

В Саратовской области из-за метели перекрыли движение по трассам.
FreeNews-Volga 00:53
Гаджеты

Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0

Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Игромания.ру вчера в 12:15
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Автоспорт

Шварцман объяснил причины схода на виртуальном Гран-при Бахрейна

Российский гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман объяснил свой сход на виртуальном Гран-при Бахрейна.
Чемпионат вчера в 17:42
Происшествия

В Петербурге не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге за последние сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
МР7.ру 03:44
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Экономика

«Роснефть» упростит процедуру buyback

Совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций (buyback) на фоне волатильности рынка нефти.
ТАСС 03:40
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Общество

Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал сообщение, согласно которому всероссийская диспансеризация временно приостанавливается.
Live24 03:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное