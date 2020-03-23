Энергетика
РИА НовостиЦены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Читать в источнике
Оценить796
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Комментарии
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Футбол
Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом
Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону
Ожидается, что всех контактировавших с зараженным COVID-19 оповестят об этом по СМС, проинформировав о необходимости самоизоляции и предоставления данных в региональные оперативные штабы.
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева показала фото подросшей дочки от Данилы Козловского
Актриса Ольга Зуева поделилась в Инстаграме трогательным снимком: молодая мама сфотографировалась в домашней обстановке с новорожденной дочкой на руках.
Общество
В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны
В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Общество
В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Общество
WSJ: США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Окончательного решения по поводу возможного альянса в Белом доме еще не приняли.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Футбол
Павелко назвал рекордные премиальные, которые сборная Украины получила за выход на Евро
Президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко рассказал, какую сумму получили члены сборной страны за успешную квалификацию на Евро-2020.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Происшествия
На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Транспорт
В Саратовской области перекрыли трассы из-за метели
В Саратовской области из-за метели перекрыли движение по трассам.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0
Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Автоспорт
Шварцман объяснил причины схода на виртуальном Гран-при Бахрейна
Российский гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман объяснил свой сход на виртуальном Гран-при Бахрейна.
Происшествия
В Петербурге не выявили новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге за последние сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Экономика
«Роснефть» упростит процедуру buyback
Совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций (buyback) на фоне волатильности рынка нефти.
Общество
Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию
Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал сообщение, согласно которому всероссийская диспансеризация временно приостанавливается.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.