Энергетика

Суть событийСуть событийЦены на нефть на открытии торгов упали на 8%

Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель. Позже это падение удалось немного отыграть.
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Что будет с курсом рубля: три сценария развития

РБК07:06

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

RT на русском06:57

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов

Российская газета04:02

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Газета.Ru02:13

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой

Комсомольская правда04:15
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В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
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Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
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Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
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На два года закрыть границы может Евросоюз

Председатель кризисного штаба Чехии, замглавы Минздрава, эпидемиолог Роман Прымула считает, что Евросоюз может на два года закрыть границы из-за распространения коронавируса.
Вечерний курьер 04:06
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Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:40
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Гидрометцентр дал прогноз на лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
Псковское агентство информации 06:42
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот. Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток.
Piter.tv 01:10
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Заразившийся коронавирусом Артета: «Чувствую, что выздоровел»

Симптомы остались позади, и я чувствую себя очень хорошо.
Sport24.ru 08:12
Политика

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
РИА Новости 08:31
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Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 09:27
Общество

Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу

Минюст направил в правительство законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушения правил карантина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 09:53
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Здоровье

В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков

Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
URA.Ru вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета 05:04
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Общество

Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.
Известия 09:52
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 09:16
Общество

С понедельника волгоградские кинотеатры могут приостановить работу

Приостановку работы кинотеатров объяснили мерами санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19.
НовостиВолгограда.ру 01:23
Спорт

ОКР выступил с заявлением по Олимпиаде-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с возможным переносом Олимпиады-2020.
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Происшествия

Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Lenta.ru 09:35
Кино

Создатели фильма «Зулейха открывает глаза» провели пресс-конференцию

Авторы и актеры, которые работали над фильмом «Зулейха открывает глаза», ответили на вопросы журналистов в режиме онлайн.
Вести Крым 09:00
Происшествия

«Друг в голове»: криминальный авторитет угодил в психушку

41-летний вор в законе Леван Булискерия, более известный в криминальной среде как Леван Гальский, после отбытия наказания в тюрьме Димитровграда оказался в психиатрической больнице из-за «друга», который живет в его голове.
Рамблер 09:49
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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса

После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Народные новости 21 марта в 12:10
Экономика

ФРС вновь предоставит рынку в рамках РЕПО дополнительные $0,5 трлн

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, вновь проведет дополнительные операции РЕПО "овернайт" на сумму в 500 миллиардов долларов, об этом сообщил финансовый регулятор.
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