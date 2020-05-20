Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились почти на пять миллионов баррелей. Для аналитиков это стало полной неожиданностью. Они прогнозировали рост, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Нефть дорожает на фоне ожидания новостей из США

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Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,98 млн баррелей

ТАСС10:55

Запасы нефти в США упали за период с 8 мая по 15 мая на 4982 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2830 тыс. баррелей

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Рост цен на нефть немного замедлился после статистики по запасам в США

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Цены на нефть штурмуют максимумы с начала кризиса на фоне снижения запасов в США

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Нефть Brent подорожала до $34,91 за баррель

Профиль02:13

Нефть подорожала на данных из США

Московский Комсомолец01:59
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Политика

Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

Коммерсантъ 16:54
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Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет

Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).
Лобня 18 мая в 05:13
Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой.
Известия 22:39
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«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа

«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия 22:50
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Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
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Здоровье

Определен новый возможный эпицентр пандемии коронавируса COVID-19

Издание Spiegel пишет, что в некоторых городах названного региона ситуация с распространением болезни в настоящий момент сравнима с пиком эпидемии в Соединенных Штатах и европейских странах.
Аргументы недели 03:46
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Культура

Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»

Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru 14:59
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Гаджеты

Представлен новый 5G-смартфон Honor X10

Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17
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Общество

Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Пик эпидемии коронавирус в России, вероятно, уже пройден.
Известия 22:18
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Происшествия

Иномарка ночью «залетела» в перекоп в Благовещенске

Сегодня ночью, 21 мая, в Благовещенске водитель на автомобиле Toyota Allion въехал прямо в перекоп.
ИА Порт Амур 22:04
Здоровье

Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 18:57
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Здоровье

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
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Футбол

Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА

Газета.Ru 06:52
Общество

Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
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Здоровье

Омский Минздрав извинился перед женщинами, которых не пустили в роддом

РИА Новости 13:20
23
Общество

В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
РИА Новости 11:31
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Общество

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву

До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит.
РИА Новости 22:38
Игры

В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II

МонаВиста 13:35
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Общество

Турция передумала принимать туристов из России в июне

Глава Минздрава Турции заявил, что страна не будет принимать в июне туристов из России и других стран с большим числом случаев коронавируса.
НТВ 11:19
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Происшествия

Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево

В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН 21:44
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Кино

«Грейхаунд» с Томом Хэнксом выйдет на Apple TV

Мировая премьера ленты должна была состояться 12 июня, но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса релиз перенесен на стриминговый сервис.InterMedia напоминает: лента рассказывает о морском офицере в исполнении Тома Хэнкса, который ни разу не участвовал в военных действиях и становится капитаном эсминца ВМС США.
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Игры

Tencent получила права на франшизу System Shock

Студия OtherSide Entertainment передала права на франшизу System Shock китайскому холдингу Tencent. Об этом разработчик сообщил в твиттере.
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Общество

Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока-2»

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, эксперт пояснил, почему газовая директива ЕС нежелательна для «Северного потока-2».
Невские Новости 22:20
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Армия и оружие

ПНС Ливии отказалось от перемирия

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Общество

Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
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Происшествия

На Украине под весом фуры рухнул мост

Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
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