Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЦены на нефть начали расти после обвала

На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК». Так, майские контракты на нефть марки Brent поднялись на 9,32% - до 27,2 доллара за баррель.
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Цена на нефть марки Brent превысила $29

RT на русском19 марта в 14:47

Цены на нефть растут после заявлений Трампа

РИА Новости20 марта в 01:55

Цены на нефть растут в пятницу утром

Московский Комсомолец19 марта в 22:48

Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%

Ведомости19 марта в 14:49

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

РБК20 марта в 01:06

Рост цены нефти Brent превысил 11%

Коммерсантъ19 марта в 13:29

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

ТАСС19 марта в 13:45
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Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Авто

Nissan запатентовал новый логотип

Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.
5 колесо 20 марта в 08:24
Армия и оружие

Россия направит в Италию восемь бригад военных вирусологов

В ведомстве сообщили, что в страну отправят восемь бригад российских военных вирусологов, медоборудование, а также комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.
Вечерняя Москва 01:14
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Политика

«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 05:55
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Культура

Знаменитая балерина откроет Транссибирский арт-фестиваль

Новосибирские новости вчера в 00:03
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Live24 05:08
Политика

Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США.
ФАН 04:35
Армия и оружие

ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
ФАН 07:48
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина

"Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.
РИА Новости 07:08
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания

В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
ТАСС 04:12
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Известия 04:09
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Здоровье

На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса

Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 05:44
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru 18 марта в 23:30
Общество

В Москве закрывают бассейны, аквапарки и фитнес-клубы

Роспотребнадзор обязал владельцев бассейнов, фитнес-клубов, аквапарков и других спортивных учреждений закрыть свои двери для посетителей с 21 марта.
ТВ Центр вчера в 11:53
Здоровье

Минздрав Украины: Большинство заражённых COVID-19 перенесут болезнь «на ногах»

80% инфицированных коронавирусом перенесут болезнь в лёгкой форме — многих пациентов будут тестировать на дому.
ИА Новороссия вчера в 16:15
Здоровье

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Известия 07:09
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
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