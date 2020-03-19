На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК». Так, майские контракты на нефть марки Brent поднялись на 9,32% - до 27,2 доллара за баррель.

Цены на нефть начали расти после обвала

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