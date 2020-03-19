Коронавирус
Ореанда-НовостиЦены на нефть начали расти после обвала
На биржах в четверг вечером наблюдается ускоренный рост цен на нефть после резкого обвала, пишет «МК». Так, майские контракты на нефть марки Brent поднялись на 9,32% - до 27,2 доллара за баррель.
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Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Авто
Nissan запатентовал новый логотип
Сразу в нескольких государствах были зарегистрированы патентные заявки на новые логотипы Nissan.
Армия и оружие
Россия направит в Италию восемь бригад военных вирусологов
В ведомстве сообщили, что в страну отправят восемь бригад российских военных вирусологов, медоборудование, а также комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Политика
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общество
В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей
В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Культура
Знаменитая балерина откроет Транссибирский арт-фестиваль
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Политика
Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США.
Армия и оружие
ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине
С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о подготовке к ужесточению карантина
"Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания
В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Здоровье
На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса
Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Игры
Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake
Общество
В Москве закрывают бассейны, аквапарки и фитнес-клубы
Роспотребнадзор обязал владельцев бассейнов, фитнес-клубов, аквапарков и других спортивных учреждений закрыть свои двери для посетителей с 21 марта.
Здоровье
Минздрав Украины: Большинство заражённых COVID-19 перенесут болезнь «на ногах»
80% инфицированных коронавирусом перенесут болезнь в лёгкой форме — многих пациентов будут тестировать на дому.
Здоровье
Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями
В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Общество
США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
Политика