Энергетика
Новые ИзвестияЦены на нефть начали расти после решения саудитов сократить добычу
Как ранее сообщило агентство Reuters, в июне саудиты намерены сократить добычу нефти еще на один миллион баррелей сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+, которое обязывает страну добывать не более 8,5 миллиона баррелей в день.
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Комментарии
Общество
В Ростовской области с 15 мая начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения
Как сообщил во вторник губернатор региона Василий Голубев, с 15 мая в области начнут работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров, а также возобновят оказание государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.
ТАСС 15:40
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом
Как следует из данных Института Джона Хопкинса, Россия вышла на второе место в мире по числу инфицированных COVID-19, обойдя и Испанию (227 436), и Великобританию (224 332).
Legal.Report 03:37
Путешествия
Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну
Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
RT на русском 15:10
Общество
Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат
Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Происшествия
СМИ узнали о снятии обвинения в неуплате налогов с братьев Манашировых
"Коммерсантъ" пишет, что это произошло после того, как Манашировы уплатили налог на имущество и НДС на общую сумму 537,1 млн руб. Именно эта цифра указывалась в уголовном деле в качестве недостачи, образовавшейся в результате уклонения от налогов.
РБК 00:46
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Наука
Чайки предпочли освоенные людьми районы
Экологи выяснили, что средиземноморские чайки приспособились к антропогенной среде и предпочитают ее природной.
N+1 09:20
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
Санкциями Германии пригрозила Еврокомиссия
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настояла на введении санкций в отношении ФРГ.
Live24 10:57
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Киберспорт
В базе данных Steam появилась страница Beyond: Two Souls
Информацию о Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam.
CyberSport.ru 12:55
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Общество
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru 08:53
Здоровье
Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом
По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
Экономика
Bloomberg узнал о планах Центробанка напечатать 1,5 триллиона рублей
Центробанк планирует в мае ввести в банковскую систему 1,5 тлн рублей в виде долгосрочных репо - займ денежных средств под залог ценных бумаг.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК
По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK вчера в 03:14
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Автоспорт
Формула-1. Место Себастьяна Феттеля в Ferrari займет Карлос Сайнс
По информации итальянского издания Corriere della Sera, Сайнс заменит Феттеля, контракт которого истекает в конце сезона-2020 и который решил не продлевать соглашения с "жеребцами из Маранелло".
Вести.Ru 06:25
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
В России завершается период нерабочих дней
Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:57
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Ученые проанализировали вирусы летучих мышей и обнаружили в их геномах фрагменты, напоминающие элементы генома нового коронавируса SARS-CoV-2.
Planet Today 07:35
Общество
Так себе весна: в Гродно выпал снег
Утром 12 мая в Гродно выпал снег. Наверное, зима решила наверстать упущенное в середине мая и удивить жителей города.
КП - Беларусь 04:45
Общество
После обращения Путина рухнул сайт Госуслуг
Сразу же после заявления президента РФ Владимира Путина о предоставляемой россиянам возможности оформить заявление по поводу получения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка, возраст которого составляет от 3 лет до 15 включительно, платформа для предоставления федеральных государственных услуг рухнула.
Live24 вчера в 12:20