Как ранее сообщило агентство Reuters, в июне саудиты намерены сократить добычу нефти еще на один миллион баррелей сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+, которое обязывает страну добывать не более 8,5 миллиона баррелей в день.

Цены на нефть начали расти после решения саудитов сократить добычу

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