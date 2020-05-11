Энергетика
REGNUMКувейт объявил о дополнительном сокращении нефтедобычи
Сокращение будет увеличено до 721 тысяч баррелей в сутки, и в итоге ежесуточный объём добычи в июне в Кувейте составит 2,09 млн баррелей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, о дополнительном сокращении нефтедобычи в июне сегодня, 11 мая, заявили в Саудовской Аравии и в ОАЭ.
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Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи
Коммерсантъвчера в 17:41
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Бывший президент Армении Кочарян перенес операцию
Причина, по которой Кочаряну потребовалась операция, не называется. В октябре 2019 года экс-президент перенес еще одну операцию.
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Областные власти намерены во вторник, 12 мая, провести широкое обсуждение с экспертным сообществом по поводу «дальнейшего аккуратного выхода региона из ограничений», связанных с угрозой распространения коронавируса.
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В Екатеринбурге нарушителей самоизоляции жестко скрутили полицейские
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Во время обращения к россиянам в понедельник, 11 мая, Владимир Путин заявил, что все принятые правительством меры позволяют перейти к поэтапному выходу из карантинного режима, введенного ранее из-за распространения коронавируса.
Профиль вчера в 09:55
Общество
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Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил желание сделать из бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой всесторонне развитую спортсменку.
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Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
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В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
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Общество
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Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
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