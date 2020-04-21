Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦена на нефть стремительно растет

Стоимость фьючерса нефтяной смеси WTI начала стремительно расти после падения до отрицательных значений. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 по московскому времени, цена нефти WTI увеличилась почти на 40 процентов, достигнул отметки в 16,18 доллара за баррель.
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Цены на нефть растут на 9–12%

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Нефть сорта Brent упала в цене более чем на 10%

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Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
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Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

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Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ

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