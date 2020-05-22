Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Metaratings вчера в 09:48
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Общество
Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко в эфире НСН жестко ответил на критику внешнего вида тульской медсестры, вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости вчера в 22:26
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM вчера в 13:30
Общество
Иммунитет к коронавирусу нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% из более чем 50 тыс обследованных на антитела москвичей - глава департамента здравоохранения Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:07
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru вчера в 02:05
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Газета.Ru вчера в 09:47
Здоровье
Врач назвал единственный симптом для вызова «скорой» при коронавирусе
В разговоре с «Росбалтом» Авербах рассказал, что главным поводом для обращения к медикам является затрудненное дыхание и одышка.
Gazeta.SPb 00:46
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске
RT на русском 02:14
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave.
Letnews.ru 03:11
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Игры
Sony: PlayStation 5 в сто раз быстрее обрабатывает данные, чем PS4
3DNews 20 мая в 12:36
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России в апреле упал на 79%
Производство легковых автомобилей в России на фоне карантинных ограничений в апреле 2020 года упало в 5 раз (на 79,2%) до 30 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Автоновости дня вчера в 01:36
Армия и оружие
Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару
Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.
Военное обозрение 00:59
Армия и оружие
Чего Киев добивается обострением в Донбассе
В заявлениях подчеркивается, что корпуса Народной милиции (ополчения) республик приводятся в полную боевую готовность и если обстрелы с украинской стороны не прекратятся, то защитники Донбасса вынуждены будут принять ответные меры.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Общество
В Госдуме принят закон о создании единого регистра всех данных россиян
Государственная дума РФ в третьем, оконательном чтении приняла закон о создании единого регистра, в котором будут содержаться почти все сведения о россиянах.
Readovka.ru 21 мая в 08:03
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Футбол
Канте боится играть в футбол из-за коронавируса
ProstoProSport вчера в 14:45
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12