Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Доллар, нефть и коронавирус на 24 мая

Право.ру05:29

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК03:02

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

Московский Комсомолец21 мая в 22:59

Нефть выросла на 8% с начала недели

REGNUM22 мая в 16:44

Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02

Агентство нефтегазовой информации22 мая в 01:02

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАСС21 мая в 23:44

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском22 мая в 16:22
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
569
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
92
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
1
Общество

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
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Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv 22 мая в 02:44
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
157
Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
9
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Происшествия

Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

Lenta.ru 06:09
7
Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
9
Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
4
Общество

Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе

По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do 22 мая в 00:11
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Авто

Автокомпании в России потеряли в апреле 60% доходов

Доходы российских автокомпаний в апреле 2020 года упали на 60% по сравнению с апрелем 2019 года.
Автоновости дня 04:16
25
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
7,8K
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
2,4K
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,5K
Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
160
Религия

Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Ураза-байрам.
РЕН ТВ 03:27
36
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
590
Здоровье

Онищенко назвал заявления о чипировании «шизофреническим бредом»

Первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания о чипировании людей через вакцину от коронавируса.
News.ru 07:15
1
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
1,5K
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
463
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
932
Наука

Как работает человеческая память: одна из главных научных проблем

Например, установлено, что пространственная память (когда мы запоминаем некую впервые увиденную обстановку — комнату, улицу, пейзаж) связана с областью мозга под названием гиппокамп.
Популярная механика 22 мая в 08:22
1
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Волгоградская правда 07:26
3
Общество

Где заболели коронавирусом в Самарской области

В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
160
Политика

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
НТВ 05:00
1
Футбол

«Барселона» перевела Артура в дубль

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело решением тренерского штаба клуба переведён в дубль каталонской команды.
Metaratings 08:03
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