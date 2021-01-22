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Центр энергетической экспертизы
Центр энергетической экспертизы

Цены на нефть направились вниз

Цены на нефть утром 22 января снижаются, причем снижение началось еще накануне вечером.В источнике
АК&М
Нефтегазовая вертикаль
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Центр энергетической экспертизы

Цены на нефть направились вниз

Центр энергетической экспертизывчера в 04:27
ПРАЙМ

Цены на нефть сползают вниз, растут опасения по спросу

ПРАЙМвчера в 01:53
Финмаркет

Вероятно снижение цены на нефть ближе к $50/барр. - ПСБ

Финмаркетвчера в 03:42
Нефтегазовая вертикаль

Нефтяные цены пошли вниз

Нефтегазовая вертикальвчера в 03:36
Глас Народа

Ждем плавного возврата нефти Brent в диапазон 50-55 долл./барр. Утренний комментарий ПСБ по рынку нефти 21 января 2021 г

Глас Народа21 января в 02:06
АК&М

Тенденция повышения цен на нефть продержится недолго

АК&М20 января в 08:54
SIA.ru

ПСБ: Надежды на стимулы толкают нефть выше

SIA.ru20 января в 05:09

СК начал проверки из-за насилия в отношении силовиков в Москве

«По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — сообщили в СК.
RT на русском09:46