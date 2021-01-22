Центр энергетической экспертизыЦены на нефть направились внизЦены на нефть утром 22 января снижаются, причем снижение началось еще накануне вечером.В источникеАК&МНефтегазовая вертикальПодробнее о событииЦены на нефть направились внизЦентр энергетической экспертизывчера в 04:27Цены на нефть сползают вниз, растут опасения по спросуПРАЙМвчера в 01:53Вероятно снижение цены на нефть ближе к $50/барр. - ПСБФинмаркетвчера в 03:42Нефтяные цены пошли внизНефтегазовая вертикальвчера в 03:36Ждем плавного возврата нефти Brent в диапазон 50-55 долл./барр. Утренний комментарий ПСБ по рынку нефти 21 января 2021 гГлас Народа21 января в 02:06Тенденция повышения цен на нефть продержится недолгоАК&М20 января в 08:54ПСБ: Надежды на стимулы толкают нефть вышеSIA.ru20 января в 05:09Показать ещёОценитьКомментироватьПоделиться