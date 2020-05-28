Энергетика
REGNUMЦены на нефть не среагировали на отчет о росте запасов в США
К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,37 за баррель (3,96%), до $35,97 за баррель. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 66 центов (2,01%), до $33,47 за баррель. По информации API, запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю до 22 мая выросли на 8,7 млн баррелей.
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В Подмосковье открываются парки
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