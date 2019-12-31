Энергетика
ПРАЙМЦены на нефть незначительно колеблются перед праздниками
Нефть торгуется разнонаправленно во вторник днем, при этом объем торгов снижен перед праздниками, свидетельствуют данные бирж.
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Игры
В Epic Games Store продолжат раздавать бесплатные игры
Армия и оружие
В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР
Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
По итогам четвертьфинальных матчей определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Происшествия
Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Спорт
Тренер сборной Норвегии высказался о словах Клэбо
Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен высказался о словах именитого спортсмена Йоханнеса Клэбо, передает NRK.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Армия и оружие
В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Наука
Новый метод получения лютеция-177 для лечения рака разрабатывают в РФ
Футбол
«Ливерпуль» продлил победную серию в чемпионате Англии
Команда Юргена Клоппа дома взяла верх над соперником со счетом 2:0, продлив победную серию до 11 матчей.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Путешествия
Названы популярные у россиян города и страны для путешествий в январе
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне отправятся отдыхать в январе 2020 года.
Культура
Возвращение Пугачевой оценили не все
Шоу можно оценить, как рядовой концерт, а самой Пугачевой стоит поучиться у Киркорова, чтобы делать настоящее зрелище — заявил специалист.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Общество
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
Происшествия
На Украине на ходу загорелся пассажирский поезд
2 января на одной из железнодорожных станций в Николаевской области произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда следованием «Харьков-Херсон».
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Политика
Совбез Ирана проведёт экстренное совещание после гибели генерала КСИР
Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание после гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Происшествия
При взрыве фейерверка мужчина погиб в Таганроге в новогоднюю ночь
При взрыве фейерверка мужчина погиб в городе Таганроге Ростовской области в новогоднюю ночь.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.