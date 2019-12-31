Нефть торгуется разнонаправленно во вторник днем, при этом объем торгов снижен перед праздниками, свидетельствуют данные бирж.

Цены на нефть незначительно колеблются перед праздниками

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