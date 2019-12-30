Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на 0,05%, до 66,62 долларов за баррель. Бочка западнотехасской нефти WTI подешевела к этому времени на 0,1%, до 61,62 доллара.
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Технологии
Вышел первый трейлер пиратской RPG «Корсары: Чёрная метка»
Разработчики выпустили первый трейлер будущей игры «Корсары: Чёрная метка», а также запустили сайт с информацией о проекте.
Энергетика
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Здоровье
Внезапно: Россия подошла к рубежу безопасного потребления алкоголя — ВОЗ
Официальная государственная статистика сообщила, что «за период с 2008 г. по 2018 г. потребление россиянами алкоголя снизилось в два раза, с 18 литров в год на человека до 9 л».
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Игры
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Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Футбол
Как Гогуа стал Снегурочкой, и кто придумал ролик с мамами игроков. Секреты самого бодрого клубного телевидения РПЛ
У ЦСКА с момента открытия стадиона на 3-й Песчаной на четверть выросла посещаемость. Во многом из-за крутой работы SMM и клубного канала.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии
Зарубежные государства в скором времени могут осуществить масштабную информационную кампанию с целью дискредитации руководителей ВС РФ.
Политика
Путин назвал единство россиян основой для достижения высоких целей
Единство россиян является основой для достижения самых высоких целей страны.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
Здоровье
Невролог предупредил об опасности бессонной ночи
По данным врача, даже одна бессонная ночь может спровоцировать нарушение нормального ритм реоэнцефалограммы (РЭГ), с помощью которой проводится исследование тонуса сосудов головного мозга и скорость кровотока.
Политика
Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите
Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
Общество
Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа
Влюбленная пара решила узаконить отношения в ЗАГСе № 4 Петергофа, а поскольку церемония была назначена на 13:00 31 декабря, они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Авто
Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,8 млрд
Международные резервы России по состоянию на 27 декабря выросли $0,8 млрд по сравнению с предыдущей неделей.
Общество
Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай
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Хоккей
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера
Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера, победив в финале чешский "Тршинец" (4:0).
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.