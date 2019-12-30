Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

По данным торгов, к 05.30 по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снижались на 0,05%, до 66,62 долларов за баррель. Бочка западнотехасской нефти WTI подешевела к этому времени на 0,1%, до 61,62 доллара.
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