Энергетика
REGNUMС начала декабря цена на нефть выросла на 13%
Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых на нефть снизилось на 8 единиц до 677 штук. Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%. Началась нисходящая коррекция к 17-дневному бычьему тренду от 3 декабря 2019 года.
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Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Политика
Зеленский подсчитал выгоду Украины от нового контракта на транзит газа
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит более семи миллиардов долларов благодаря новому контракту на транзит российского газа в Европу.
Спорт
Клебо отреагировал на решение конкурента сняться с «Тур де Ски»
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал решение соотечественника Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за проблем со здоровьем.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Экономика
По динамике притока инвестиций Башкирия поднялась с 11 места на третье
По динамике притока инвестиций Башкирия вышла на третье место в Приволжском федеральном округе.
Культура
Умер британский актер и музыкант Нил Иннес
Политика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Газораспределительное предприятие в Молдавии "Молдовагаз" и "Газпром" продлили действующий контракт на поставку газа еще на один год.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Биатлон
Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Армия и оружие
В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ
Происшествия
Смертельное ДТП в Сыктывкаре: погибли двое
В ДТП погибли двое: мужчина, управлявший «Рено» и его пассажир, который ехал сзади.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Политика
Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Общество
Министром туризма Тверской области назначен Владимир Перов
Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность Министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов.
Общество
Полиция прервала отдых бизнесмена и призвала выплатить зарплаты
Полиция Петербурга не пустила генерального директора торгового дома "Интерторг" Мушвига Абдуллаева на отдых в Дубай из-за невыплаты зарплат сотрудникам двух сетей магазинов.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Спорт
Устюгов готов пробежать весь «Тур де Ски», несмотря на скорое рождение ребёнка
Двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов через переводчика рассказал NRK, что с вероятностью в 90% пробежит всю программу «Тур де Ски», даже если его ребёнок родится до окончания многодневки.