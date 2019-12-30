Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
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Армия и оружие
Американским военным запретили пользоваться TikTok
Служащим Вооруженных сил (ВС) США запретили использовать китайское приложение TikTok, сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя американских ВС Робин Очоа.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Авто
Процедура регистрации автомобилей у дилеров без ГИБДД откладывается
Водители смогут регистрировать новые автомобили в салонах без обращения в ГИБДД в лучшем случае с лета следующего года, а не с 1 января.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Армия и оружие
Штаб «ООС» заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
В районе проведения боевых действий в Донбассе украинский боевик получил ранение.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»
Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха
Хоккей
Дубль Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Происшествия
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Футбол
В «Эспаньоле» исключили переход Халка
Бывший нападающий «Зенита» Халк не перейдет в «Эспаньол». Директор испанского клуба Руфете заявил, что клуб не подпишет бразильца.
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Футбол
Радимов уверен, что Кокорин станет лучшим нападающим РПЛ
Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов прокомментировал возвращение Александра Кокорина в стан главной команды сине-бело-голубых.
Общество
Салат мимоза в этом году подорожал на три процента
В декабре 2019 года стоимость порции салата мимоза составила 267,2 рубля.
Происшествия
До 13 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в ХМАО
Число пострадавших в ДТП в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до 13 человек.
Технологии
VR на ощупь. Появились тактильные перчатки для виртуальной реальности
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Шоу-бизнес
Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»
Филипп Киркоров ответил в эфире телешоу "Модный приговор" на Первом канале на вопрос о том, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.
Происшествия
В ДТП под Сыктывкаром погибли два человека
По данным БНК, 30 декабря в Эжвинском районе столицы Коми столкнулись «Тойота» и «Рено». Известно о двух погибших и одном пострадавшем.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Футбол
«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Общество
В Китае осудили учёных за рождение детей с отредактированным геномом
Шоу-бизнес