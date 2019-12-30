Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
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Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Общество
Продажи Huawei выросли на 18%, несмотря на санкции США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.
Политика
Подписан контракт на транзит российского газа через Украину
Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Происшествия
Трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине в Кузбассе
Политика
Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина
Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Наука
В джунглях Мексики археологами найден большой дворец индейцев Майя
В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.
Общество
Карлос Гон объяснил отъезд из Японии «политическим преследованием»
Бывший глава Nissan Карлос Гон заявил, что он находится в Ливане и не скрывается от правосудия, а стремится избежать «несправедливости и политического преследования» в рамках уголовного процесса в Японии за предполагаемые финансовые нарушения.
Происшествия
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Напомним, президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин
Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Общество
В Латвии предложили ввести плату за разговоры на русском языке
Для русскоговорящих жителей Латвии и гостей страны следует ввести плату за перевод с латышского на русский, заявила депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа на своей странице в Twitter.
Футбол
Головин уступил Бен Йеддеру в голосовании за лучшего игрока «Монако»
Пресс-служба «Монако» объявила имя лучшего игрока по итогам первой половины сезона в чемпионате Франции.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Культура
Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге
На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
Футбол
«Эвертон» собирается приобрести Хамеса Родригеса
Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в 2010-х, Роналду — второй
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром последнего десятилетия в чемпионате Испании. В 2010-х аргентинец забил 369 голов.
Армия и оружие
Отправка новобранцев в армию вызвала споры среди жителей Чечни
Местные жители высказали различные мнения о том, стоит ли молодым чеченцам служить в российской армии.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Политика
Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение»
Премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) в стране "последнее предупреждение" в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.
Авто
Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили
Электромобили с аккумуляторами большой емкости в плане выбросов CO2 за 100 тыс. миль пробега загрязняют окружающую среду больше, чем автомобили с дизельными двигателями.
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Политика