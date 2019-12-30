Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Энергетика Договор с Россией стабилизировал финансовую систему Украины — Нафтогаз Соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу снимают риски с финансовой системы Украины, говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украина» 30 декабря, опубликованного в Twitter.

Хоккей «Авангард» разгромил «Трактор» в КХЛ Омский «Авангард» одержал крупную победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Культура Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».

Политика Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.

Политика В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

Политика Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.

Происшествия В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик Автобус с вахтовиками и грузовик столкнулись в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Технологии В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Здоровье Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.