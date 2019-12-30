Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

Космос Что 2020 нам готовит? В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.

Здоровье Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.

Спорт Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

Игры Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6 Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.

Здоровье Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА "Новости" врачи.