Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
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Политика
Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
Хоккей
Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ
Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль за вооружениями
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Политика
Власти Украины разрешили «Нафтогазу» подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа
На днях Россия выплатила Киеву 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитражного суда, чтобы устранить препятствия к подписанию транзитного соглашения.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Экономика
Минимальный размер оплаты труда в Великобритании в апреле вырастет на 6,2%
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Великобритании в 2020 году увеличится на 6,2%. Об этом свидетельствует заявление, размещенное во вторник на сайте британского правительства.
Здоровье
Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения
Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Спорт
Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.
Происшествия
В Саратовской области машину разорвало пополам в ДТП
Общество
Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году
Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Здоровье
Врачи рассказали о противопоказаниях для похода в баню
Посещение бани может оказаться серьезным стрессом для организма, поэтому необходимо здраво оценить состояние своего здоровья перед походом в парилку, заявили опрошенные РИА "Новости" врачи.
Политика
«Нафтогаз» поблагодарил США и Еврокомиссию за поддержку
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил Еврокомиссию и США за поддержку Украины во время переговоров с Россией по транзиту газа, сообщается на сайте компании.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Технологии
В Microsoft сообщили, какие новшества будут в обновленной системе Windows 10
Среди новшеств следует выделить возможность просмотреть тип диска и знать настоящую температуру видеокарты, об этом сообщает anti-malware.ru.
Шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставила Галина Волчек
Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
Общество
Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор вводит временное ограничение на поставки цитрусовых из Китая, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.