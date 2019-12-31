Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
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Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Политика
МИД России заявил о тревоге после убийства Сулеймани
Российский МИД выступил с официальным заявлением по поводу гибели в Багдаде иранского генерала Сулеймани — высокопоставленного государственного деятеля Ирана.
Футбол
Бывший игрок ЦСКА Тошич рассказал о любви россиян к Путину
Напомним, Зоран Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Политика
Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК
Надежда Савченко поспорила с ним, указав, что «ДНК крови» у украинцев все же одинаковая.
Общество
Нефть подорожала после гибели иранского генерала в Багдаде
Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Спорт
Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Футбол
Ибрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»
Дебют нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в «Милан» пришелся на товарищеский матч против любительской команды «Родензе», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Экономика
Стабильно богатеющие компании Петербурга не верят в успешное будущее
Внимание специалистов привлек очевидный парадокс — несмотря на увеличение доли богатеющих предприятий, большинство бизнесменов заявляют о стабильно ухудшающейся экономической ситуации в России.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Общество
Польские школьники поставили танцевальный номер на тему Освенцима
Ученики одной из начальных школ Польши поставили танцевальный номер о трагичных происшествиях в концлагере Освенцим.