Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.

Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром

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