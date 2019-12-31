Энергетика

NewInformNewInformЗа последние сутки мировые цены на нефть увеличились

Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent начала расти и составила $61,25 за баррель, это на 0,31% больше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дорожать в цене — $66,20 за баррель (выше на 0,30%).
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Мировые цены на нефть растут

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В 2020 году нефти будет трудно взбираться вверх

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Цена на нефть Brent подскочила в этом году на четверть

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Деньги на бочке: нефтяному баррелю обещают рост в начале года

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 30 декабря составил $68.44 за баррель

АК&М31.12.19 в 05:04
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Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
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Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
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Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости 01 января в 17:00
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«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна

По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
ProstoProSport 00:33
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На Украине загорелся пассажирский поезд

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Портал Поиск 31.12.19 в 07:20
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Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
Происшествия

Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
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Газета.Ru вчера в 16:31
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Sportbox.RU вчера в 22:05
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Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
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На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 21:13
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Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году

По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%.
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
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Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного

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Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
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Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Газета.Ru 00:00
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Лебедев подтвердил завершение карьеры

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру, передает РИА "Новости".
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В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
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