Энергетика
NewInformЗа последние сутки мировые цены на нефть увеличились
Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent начала расти и составила $61,25 за баррель, это на 0,31% больше, чем уровень закрытия предыдущей сессии, следует из данных торгов. Американская WTI также начала дорожать в цене — $66,20 за баррель (выше на 0,30%).
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку
Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
Музыка
Полина Гагарина назвала победителем шоу «Голос» своего воспитанника
Российская певица Полина Гагарина прокомментировала итоги шоу «Голос». Она считает, что победы в конкурсе достоин Ив Набиев.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Футбол
«Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна
По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
Космос
Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
Хоккей
Дадонов оформил дубль в победном матче «Флориды» с «Оттавой»
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного
В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Здоровье
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Общество
Польские школьники поставили танец на тему Освенцима
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи
Единоборства
Лебедев подтвердил завершение карьеры
Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру, передает РИА "Новости".
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.