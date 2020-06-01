Энергетика
Радио МаякЦены на нефть снижаются после уверенного роста по итогам мая
Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам предыдущего месяца. В мае WTI подорожала на 88%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года. Цена Brent в прошлом месяце поднялась а максимальные с марта 1999 года 40%.
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Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
На ферме под Курском задохнулись 700 поросят
Российская газета 03:38
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса
В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщается в телеграм-канале сайта «Стопкоронавирус.рф».
Афиша Daily 30 мая в 04:02
Политика
В Совфеде оценили идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 30 мая в 10:25
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter
Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном
РИА Новости 02:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Авто
KIA в июне восстанавливает полноценную деятельность в России
К 1 июня в полном объеме заработает раздел «Автомобили в наличии» на официальном российском сайте KIA (kia.ru/buy/cars/).
Автостат 01:46
Общество
Путинские 10 тысяч на детей начали выплачивать родителям
С 1 июня россиянам начнут выплачивать пособие на детей от 3 до 16 лет, назначенного Владимиром Путиным в качестве меры поддержки в коронавирусный кризис, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 02:00
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Экономика
Суд в Москве признал банкротом крупного акционера «Росгосстраха»
Арбитражный суд Москвы по заявлению московского ООО "Классик" признал банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков - "Росгосстраха", следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
РИА Новости 03:21
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Общество
В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса
В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
RT на русском 03:38
Общество
Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки
Российские банки на фоне введенных из-за коронавируса ограничений предложат новым клиентам цифровые карты в виде электронных кошельков.
ПРАЙМ 02:12
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны
Город342 30 мая в 03:42
Здоровье
Еще 9 035 человек заразились коронавирусом в России. 162 — умерли
За последние сутки в России зафиксировано 9 035 новых случаев коронавирусной инфекции.
Уфа1.ру 03:35
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Общество
Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
Общество
В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:35
Культура
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Космос
Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Происшествия
Через толпу протестующих в Миннеаполисе проехал грузовик
Грузовик проехал через толку протестующих американцев в Миннеаполисе, на появившейся в сети видеозаписи видно, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под его колеса.
Комсомольская правда вчера в 19:24