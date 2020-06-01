Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам предыдущего месяца. В мае WTI подорожала на 88%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года. Цена Brent в прошлом месяце поднялась а максимальные с марта 1999 года 40%.

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