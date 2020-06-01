Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
Общество
Власти Вашингтона вводят комендантский час
"Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня", - добавила Боузер.
ТАСС 11:44
Общество
Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений в Москве
Непродовольственные магазины, автосалоны и многие другие организации начнут работу в столице с понедельника, 1 июня.
Вечерняя Москва вчера в 03:24
Финансы
В США перестали верить в доллар
Один из крупнейших инвестиционных банков США, Goldman Sachs, перестал верить в доллар и начал открывать короткие позиции по нему на валютном рынке, пишет CNBC.
Lenta.ru 11:53
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Киберспорт
Сервера Valorant запустятся 2 июня
В России и Европе публичные сервера Valorant запустятся в 8:00 МСК, для стран Азии доступ откроют чуть раньше — в 2 часа ночи.
VistaNews 11:15
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Происшествия
В Оренбургской области объяснили ситуацию с изъятием детей из семьи
Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
РИА Новости 09:05
Хоккей
Жесткий потолок зарплат уже серьезно повлиял на КХЛ
Новый регламент Континентальной хоккейной лиги, которая все-таки ввела жесткий потолок зарплат со следующего сезона, уже очень серьезно перевернул рынок игроков и образ действия клубов.
Газета.Ru 11:36
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
РИА Новости 10:29
Политика
Китай потребовал приостановить закупку сои и свинины у США
Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей.
Рамблер 11:36
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Наука
Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам
RuNews24.ru 11:42
Хоккей
СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции»
В МВД призвали своих сотрудников рассказать о случаях продажи информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Эхо Москвы 11:10
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Авто
Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП
В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
Вести.Ru 06:29
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Общество
Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна [Кузнецова], с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына.
Daily Storm 08:51
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32