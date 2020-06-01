Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $37 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $37 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Путин провел телефонный разговор с Трампом

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Власти Вашингтона вводят комендантский час

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Происшествия

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Изъятие четверых маленьких детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный было единственной мерой для безопасности малышей, потому что они проживали в опасном для жизни доме, купленном на маткапитал, заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов.
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Новый регламент Континентальной хоккейной лиги, которая все-таки ввела жесткий потолок зарплат со следующего сезона, уже очень серьезно перевернул рынок игроков и образ действия клубов.
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Назван новый главный следователь МВД России

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Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей.
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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
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Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

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В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
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Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам

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В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.
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Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна [Кузнецова], с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына.
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