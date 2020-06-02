Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦены на нефть незначительно снизились на торгах

Цены августовских поставок нефти марки Brent в 8:45 (московское время) снизились почти на 1% до уровня 37,48 долларов США за баррель.
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