Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта. За майские фьючерсы нефти Brent предлагали 25,13 долларов за баррель, за нефть WTI — 21,32 доллара за баррель. Напомним, котировки рухнули после срыва сделки ОПЕК+.

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

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