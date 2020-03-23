Энергетика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта. За майские фьючерсы нефти Brent предлагали 25,13 долларов за баррель, за нефть WTI — 21,32 доллара за баррель. Напомним, котировки рухнули после срыва сделки ОПЕК+.
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«Подешевевший рубль - это надолго»: Эксперт предсказал, что будет с российской валютой

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Цены на нефть обвалились на 8%

РБКвчера в 18:28

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Газета.Ru02:13

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

RT на русском01:15

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

РИА Новостивчера в 18:35

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов

Российская газета04:02

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

ТАССвчера в 18:22
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Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
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Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
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Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов

Отмечается, что во время операции гражданские или сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
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В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
РИА Новости 02:28
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
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Вернувшийся из Таиланда житель Новокузнецка нарушил режим самоизоляции

Житель Новокузнецка, вернувшийся из Таиланда, нарушил режим самоизоляции, полицейские установили его личность и передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 03:38
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Российская газета 05:04
Политика

Москалькова обратилась в ООН с просьбой защитить права Винника

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила специальному докладчику ООН Нилсу Мелзеру обращение, посвященное условиям содержания во францкзской тюрьме российского гражданина Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве.
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Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
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Аваков предрек украинцам проблемы с оплатой продуктов питания и лекарств

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что жителей его страны ждет целая серия социальных проблем из-за пандемии нового коронавируса.
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Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
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С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
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Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем

В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
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Пистолет в урне спровоцировал полицейскую погоню на севере Петербурга

Правоохранители устроили погоню за автомобилем после того, как водитель якобы выкинул в урну травматический «ИЖ» с магазином, в котором находились 4 патрона.
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Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
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В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
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В Кургане задержан заместитель начальника областного УМВД

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Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
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Немецкая прокуратура расследует уголовное дело в отношении зятя российского премьер-министра Михаила Мишустина

Как пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на швейцарские СМИ, прокуратура заинтересовалась крупной суммой денег, которая прошла через фирму в 2012 году.
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Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами. Назван способ США убрать Россию из Сирии.
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«Евровидение 2020» могут провести онлайн

Организаторы музыкального международного конкурса "Евровидение", который отменили в 2020 году из-за коронавируса, обсуждают его проведение онлайн, сообщил Европейский вещательный союз в своём Twitter.
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Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде

На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
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ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Вести.Ru 04:19
Армия и оружие

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков

Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с РФ патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
РИА Новости 05:04
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